Addio Roma, colpo nerazzurro: già rese note le cifre

Addio Roma, colpo nerazzurro. Le vicende di mercato possono regalare situazioni favorevoli ed esiti positivi. Ma non sempre è così.

L’immaginiamo seduti, l’uno di fronte all’altro, con un foglio pieno di appunti in mano a fare il punto della situazione a pochi giorni dall’inizio del campionato. Gli affari conclusi e quelli da portare a termine, compresivi della cessione di chi è ormai fuori dal progetto tecnico.

L’immaginiamo così Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi. Assorti e concentrati ad ‘apparecchiare’ le ultime mosse di un mercato giallorosso fin qui esaltante. Ma l’ex Capitan Futuro non si accontenta mai, come in campo così in panchina. E chiede sempre di più confidando in una società che ha dimostrato ‘concretamente’ di credere nel suo lavoro e nelle sue idee. Per il tecnico di Ostia vi sono però ancora delle caselle pericolosamente vuote e che occorre, al più presto, riempire. Daniele De Rossi insiste sulla necessità di reperire un terzino destro di qualità, che sappia agire al meglio in entrambe le fasi e che assicuri inoltre un rendimento elevato e certo.

Addio Roma, va all’Atalanta

Terzino destro cercasi. Nelle ultime settimane la Roma ha battuto diverse piste per cercare di sistemare il reparto difensivo. Le attenzioni di Florent Ghisolfi si erano concentrate su Marc Pubill, classe 2003, difensore spagnolo dell’Almeria.

Fabrizio Romano ci ha aggiornato in tempo reale riguardo le ultime novità sul giovane talento spagnolo: “Accordo chiuso per Marc Pubill all’Atalanta: i club stanno scambiando i documenti“. Operazione da 20 milioni di euro, bonus inclusi, più il 15% sulla futura rivendita. Il passaggio di Marc Pubill all’Atalanta costringe la Roma a ritornare sui suoi passi e provare a riallacciare la trattativa con il Torino per Raoul Bellanova, nazionale azzurro, classe 2000. L’esterno del Torino rappresenterebbe tutt’altro che un ripiego. La sua ultima stagione in maglia granata è stata esaltante. La sua capacità di spinta sulla fascia, la sua abilità nel dribbling e la capacità di arrivare sul fondo per poi pennellare assist per i suoi compagni lo rendono prospetto perfetto per il gioco di Daniele De Rossi.