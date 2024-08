Calciomercato Roma, conto alla rovescia per Chiesa

La Roma torna a fare sul serio per Federico Chiesa e ora il conto alla rovescia sembra essere iniziato: De Rossi non ha mai perso la speranza di averlo

Il giocatore in uscita dalla Juventus deve ancora decidere il proprio futuro ma la possibilità di vederlo in giallorosso è aumentata esponenzialmente. Chiesa completerebbe un tridente da sogno con Dybala e Dovbyk.

Il mercato della Roma vivrà un’accelerazione in queste ultime tre settimane, per completare la rosa di De Rossi ancora deficitaria. La road map è piuttosto chiara ma le tempistiche sono ancora incerte. Come ripetuto da più parti, Ghisolfi deve prima vendere per poi tuffarsi a piè pari sugli acquisti. Abraham, Bove, Zalewski, Kumbulla, Karsdorp e Darboe sono pronti a fare le valigie ma bisogna trovare le giuste destinazioni (e le formule). Ormai per quanto riguarda invece i profili in entrata, l’attenzione è tutta riservata a due nomi: Bellanova e Chiesa. Il secondo è tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni, visto che sembra esserci stata una netta accelerata della trattativa.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbero buonissime possibilità che la firma possa arrivare da qui a breve, visto il passo indietro fatto dal ragazzo. Roma e Juventus non sono mai state troppo distanti sulla valutazione dell’ex Viola (adesso bastano 15 milioni), ma mancava il sì del ragazzo.

Federico Chiesa sempre più vicino alla Roma: la firma può arrivare nelle prossime ore

Il post su Instagram di Federico Chiesa, condiviso della giornata del 7 agosto, ha lasciato tutti perplessi. Un doppio pallino bianconero che sembrava essere una dimostrazione di affetto al suo attuale club. In realtà qualcuno l’ha interpretato quasi come un commiato, un saluto prima dell’addio.

Fatto sta che il ragazzo non rientra nei piani di Motta e non può rimanere fuori dalla lista dei convocati per un anno intero. L’opzione Inter è percorribile solo in chiave 2025, mentre le altre presunte pretendenti, come Napoli e Milan, sembrano piuttosto defilate. La Roma e Ghisolfi hanno un rapporto buono e continuo con il suo agente, Ramadani e non hanno mai smesso di trattare. A questo punto resta da capire solo quando potrà arrivare la fumata bianca, anche se al momento sembra proprio che la Chiesa arriverà al centro del villaggio capitolino.