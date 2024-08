Calciomercato Roma, finale col botto alle Olimpiadi

La Roma sembra piuttosto attiva sul fronte mercato per quanto concerne “profili olimpici”: ben tre possibili acquisti sono in lizza a Parigi

Florent Ghisolfi sta cercando le soluzioni migliori in giro per il mondo per accontentare Daniele De Rossi. Mancano almeno 4 ruoli per completare la rosa e i favoriti sembrano essere tutti in gioco per una medaglia a Cinque Cerchi.

Il tempo stringe e i nomi sul taccuino di Ghisolfi sono sempre gli stessi, ma con alcune novità importanti. Si perché se sul fronte Chiesa si registra una sorta di accelerata che potrebbe portare a notizie positive in un breve giro di posta, sul lato Pubill c’è da registrare il sorpasso definitivo dell’Atalanta, che ha trovato l’accordo con l’Almeria per una cifra attorno ai 20 milioni di euro (bonus compresi).

Il laterale spagnolo è uno dei tre giocatori “olimpici” che la Roma sta e stava seguendo con molto interesse. Florent Ghisolfi ha messo gli occhi su almeno un interprete di tutte le nazionali impegnate nella lotta per le medaglie (eccezion fatta per l’Egitto). Tra le fila delle due finaliste, oltre alla Spagna di Pubill c’è anche la Francia di Loic Badè, difensore centrale del Siviglia, che i giallorossi di Mourinho affrontarono anche nella finale di Europa League a Budapest. La sua valutazione è piuttosto alta e si aggira sui 20 milioni di euro, senza possibilità di inserire contropartite tecniche.

Ghisolfi segue tre giocatori alle Olimpiadi: dallo “sfumato” Pubill fino a Richardson e Loic Badè

Un altro nome che piace molto a Trigoria e rappresenta una buona soluzione per il centrocampo è Amir Richardson. Il ragazzo classe 2002 ha stupito tutti con la maglia del Marocco a Parigi 2024 ed è reduce anche da un’ottima stagione tra le fila del Reims, in Francia. Centrocampista centrale, alto 1,97, longilineo e con ottima progressioni, Richardson ha una valutazione ancora contenuta, attorno ai 10 milioni. Su di lui c’è da registrare anche l’interesse della Fiorentina che vorrebbe inserirlo al posto di Arthur Melo, sempre in uscita.

Il 22enne si giocherà la medaglia di bonzo contro l’Egitto, questo pomeriggio alle ore 17 (la sfida sarà visibile sui canali di Eurosport del bouquet di Sky). Alla fine di certo qualcuno dei nomi voluti da Ghisolfi porterà a casa una medaglia, che sia Pubill, ormai da scartare in ottica Trigoria, Loic Badè o Richardson. La speranza è che oltre al sogno olimpico possano presto diventare anche un colpo da sogno per la Roma.