Calciomercato Roma, nuovo prestito dal PSG

La Roma ha già usufruito, si fa per dire, di diversi prestiti negli ultimi anni dal PSG: ora si paventa una nuova soluzione sempre da Parigi

I giallorossi non sono gli unici interessati ad un profilo che non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique. Resta ancora da capire se l’operazione può essere fattibile per i club di Serie A, visto l’ingaggio molto elevato.

Il mercato delle big europee ha vissuto un momento di stallo nelle prime settimane di luglio ma ora sembra essere ripartito alla grande. Su tutti c’è un Atletico Madrid scatenato, con gli arrivi di Gallagher dal Chelsea e Julian Alvarez dal Manchester City. Proprio i Blues si sono regalati Omorodion, mentre il Real Madrid per ora resta a guardare dopo l’acquisto degli acquisti, Kylian Mbappé.

Il Psg di Luis Enrique era partito in sordina ma sta cambiando velocemente marcia. Dopo aver chiuso per Joao Neves dal Benfica, il club francese si è ora assicurato Willian Pacho. L’ecuadoregno di 22 anni, in forza all’Eintracht Francoforte nella scorsa stagione si è rivelato essere uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga. Per strapparlo alla concorrenza, come riportato dall’Equipe, il PSG ha sborsato la bellezza di 45 milioni di euro, compresi i bonus.

Il PSG non ha più bisogno di Skriniar: proposto a diversi club di Serie A

L’arrivo a Parigi di William Pacho ha sistemato il reparto difensivo di Luis Enrique, che ora si trova con alcuni esuberi da piazzare. Uno di questi è Milan Skriniar, ex conoscenza della Serie A. Lo slovacco, classe ’95, potrebbe fare al caso di diverse squadre italiane e non a casa è stato offerto nelle scorse settimane ad alcune di queste. Il Napoli e la Roma sembravano essere quelle più interessate, dovendo prendere entrambe un centrale di buon affidamento. Anche un ritorno all’Inter non era del tutto da escludere, in una sorta di operazione simile a quella Lukaku con il Chelsea.

Il problema che ha bloccato ogni discorso fino a questo momento è l’elevato ingaggio che l’ex nerazzurro percepisce in Francia: si parla di circa 9 milioni di euro netti a stagione. Il contratto tra l’altro è in scadenza nel 2028 e l’unica soluzione possibile potrebbe essere quella del prestito, magari anche con un contributo da parte del club di appartenenza. Nella scorsa stagione Skriniar ha collezionato solo 24 presenze in Ligue 1, non tutte da titolare. Vedremo se alla fine qualche big penserà effettivamente di affondare il colpo per lui.