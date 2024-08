Calciomercato Roma, visite mediche e firma: addio Abraham

Calciomercato Roma. Il flusso di informazioni e notizie sul mercato dei giallorossi è inarrestabile. Ora tocca a Tammy Abraham.

L’approssimarsi del campionato ed il suono della campanella di fine trattative di mercato ‘regalano’ un’elettrizzante frenesia. C’è fretta di fare tutto e subito. Portare a termine al meglio che si più la preparazione sperando che la società faccia in pieno il suo dovere sul fronte mercantile.

Hanno pertanto tutti una grande voglia di chiudere questa prefazione alla nuova stagione. Direttori sportivi, allenatori, giocatori pensa esclusivamente a portare a termine i rispettivi ‘lavori’. All’interno di ciascuna società di lavoro da smaltire non manca. Trattative da chiudere nel più breve tempo possibile per sistemare conti e squadra. Anche in casa Roma qualcosa da fare è rimasto. Qualche nuova entrata e, soprattutto, diverse uscite. Vuoi per eliminare completamente i fastidiosi ‘musi lunghi’ di giocatori insoddisfatti, vuoi per ridare peso e sostanza ad un bilancio che ha visto uscite importanti in questa sessione di mercato. Alla categoria cessioni Tammy Abraham appartiene ormai di diritto dal momento che sono settimane, forse mesi, che si parla di una sua sempre più probabile cessione. A chi?

Calciomercato Roma, niente addio Abraham

In queste ore è su tutte le prime pagine dei giornali sportivi e, stranamente, non per i risultati del campo. L’Atalanta è sotto i riflettori dei media per via della spinosa vicenda Koopmeiners-Juventus con tutti gli strascichi che questa potrebbe comportare.

Il club orobico è però anche estremamente attivo sul mercato come ci informa calciomercato.it: “Atalanta– Visite mediche in corso per Mateo Retegui a Milano prima della firma sul nuovo contratto con il club orobico: il centravanti della Nazionale arriva dal Genoa per 22 milioni di euro più bonus“. L’ormai ex attaccante dei Grifoni, classe 1999, è stato un prospetto accostato anche alla Roma prima che la società giallorossa intraprendesse nuove strade per il suo fronte offensivo. Notizia che comunque non farà particolarmente piacere alla Roma dal momento che i nerazzurri bergamaschi avevano sondato anche Tammy Abraham come possibile sostituto dell’infortunato Gianluca Scamacca. Per l’attaccante inglese occorrerà attendere una nuova opportunità. Il Milan?