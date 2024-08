Dalla Roma alla Fiorentina: accordo totale e firma

Dalla Roma alla Fiorentina. In queste ultime settimane vi potrebbero essere diversi incontri-scontri di mercato tra le due società.

Dal mercato ci si attendono gli ultimi colpi. Solitamente sono quelli che marcano a fuoco una sessione. I last minute di Adriano Galliani sono entrati nella storia, ma fra sessioni estive ed invernali sono numerosi i contratti spediti via fax un istante prima della simbolica chiusura delle porte che sancisce ufficialmente il termine delle trattative.

Tra chi deve ancora acquistare, chi ha ancora qualche esubero da sistemare e chi ha ambedue i problemi insieme, le ultime settimane si prospettano cariche di febbrili trattative. Lucidità, esperienza e l’immancabile buona sorte aiuteranno a portare in porto parte delle operazioni presenti sul tavolo. La Roma squadra è ancora in terra inglese ad ultimare la preparazione. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, si divide tra Inghilterra ed Italia per valutare, e semmai chiudere, le ultime operazioni per completare il piano prestabilito con Daniele De Rossi. Un terzino per la corsia di destra ed un centrocampista potrebbero rappresentare le ultime due priorità dei giallorossi, protagonisti assoluti del calciomercato 2024. Sul taccuino del ds della Roma, per i vari ruoli, sono presenti diverse opzioni, ma per quanto riguarda il centrocampo è probabile che assai presto un nome debba venire depennato.

Dalla Roma alla Fiorentina. La spunta Commisso

Un ruolo da coprire e diverse opzioni tra le quali scegliere. A volte la scelta è forzata poiché la concorrenza è arrivata prima. Per il ruolo di centrocampista la Roma sembra essere essere stata superata riguardo un profilo attenzionato da Ghisolfi.

Le Olimpiadi in corso a Parigi hanno aumentato la popolarità di Amir Richardson, 22enne centrocampista della nazionale marocchina che giovedì prossimo, a Nantes, sfiderà l’Egitto per la conquista della medaglia di bronzo. Attualmente al Reims il talento marocchino è ormai prossimo a lasciare il club transalpino. Diverse società seguono da tempo Amir Richardson ma secondo quanto riferito da Le Parisien sarà la nostra Serie A il suo prossimo palcoscenico. Sembra infatti che la Fiorentina di Rocco Commisso abbia trovato l’accordo economico con il Reims. 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, questi i termini dell’accordo. Un accordo che invece non è stato ancora trovato tra la Fiorentina ed il centrocampista marocchino seguito anche dalla Roma.

La Fiorentina, potrebbe poi partire all’attacco di un giocatore proprio della società giallorossa. E’ Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, un prospetto che Raffaele Palladino ammira da sempre.