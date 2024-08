Esclusione totale e via libera Juve: scambio per Chiesa al fotofinish

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere oggetto di un vibrante intreccio di calciomercato. La posizione della Juventus e la reazione a catena

Nonostante i segnali di riavvicinamento paventati nelle ultime ore, il futuro di Federico Chiesa sembra ormai essere lontano dalla Juventus. Dopo aver impresso l’accelerata decisiva all’operazione Koopmeiners, infatti, i bianconeri stanno provando a stringere i tempi anche per Nico Gonzalez. Segnale evidente che nei pensieri di Thiago Motta e della società il figlio d’arte non ha un ruolo di nevralgica importanza. O meglio, potrebbe averlo ma come pedina con cui monetizzare.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Chiesa continua ad essere uno dei calciatori più chiacchierati di questa finestra estiva di calciomercato. Sebbene la Roma avesse trovato l’accordo di massima con la Juventus sulla base di una valutazione complessiva da 20 milioni più cinque di bonus a inizio luglio, il no del calciatore ha orientato le mosse dei giallorossi che ora potrebbero ritornare a farsi vivi. Ad ogni modo il discorso relativo a Chiesa è molto più complesso e comprende altre pedine. A cominciare dal Napoli, con il quale potrebbe ritornare in auge il discorso riguardante un possibile scambio con Raspadori. Ma non solo.

Calciomercato Roma, dal Napoli all’Inter: la mossa della Juve su Chiesa

A fare il punto della situazione sul futuro di Chiesa è stato il giornalista di ‘Rai Sport’ Paganini. Secondo quanto riferito, infatti, l’entourage del calciatore avrebbe proposto il suo assistito anche al Milan. Dal canto suo, però, la Juventus starebbe continuando a spingere per la soluzione Napoli, vista la possibilità di imbastire la trattativa con Raspadori possibile pedina di scambio.

In un mosaico ancora tutto da comporre, inoltre, non è affatto esclusa dai giochi l’Inter. I nerazzurri vorrebbero mettere le mani sul gioiello della Nazionale a parametro zero. Il che metterebbe Chiesa nelle condizioni di vivere un anno da separato in casa alla Juventus, nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo ponte e non si sbloccasse la sua cessione. Un nodo ancora tutto da sciogliere, in sostanza: le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive in un senso o nell’altro.