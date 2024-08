Nuova rottura dopo il tradimento alla Roma: ritorna subito da Mourinho

Roma tradita e ritorno immediato da Mourinho dopo la rottura: ecco cosa sta succedendo.

Le questioni di mercato sono state sovente contraddistinte, non solo nel corso di quest’estate, da una serie di intrecci e dinamiche inattese, in grado di apportare modifiche importanti e non sempre prevedibili. Oltre a discriminanti di natura squisitamente economica o finanziaria, infatti, possono talvolta subentrare degli aspetti ulteriori in grado di impattare in modo evidente sulla squadra e sull’organizzazione della stessa.

Ne sa qualcosa anche la stessa Roma, quest’anno, ad esempio, più che brava e celere nel fiondarsi su Dovbyk in una parentesi in cui il centravanti ucraino pareva destinato all’Atletico Madrid. Discorsi analoghi, sul fronte delle uscite, hanno poi riguardato tanti altri scenari nel passato più e meno recente, come testimoniato dal comprensibile ma inatteso esonero di José Mourinho a gennaio, al termine di una prima parte di campionato difficile e inaugurata da una campagna acquisti non poco ricca di eventi e sorprese. Tra le varie, in particolar modo, può essere ricordata anche la parentesi di fine luglio e inizio agosto 2023, durante la quale, nel pieno della ricerca fatidica di un nuovo centravanti, diversi movimenti contraddistinsero gli ambienti di Trigoria.

Matic e Mourinho di nuovo insieme, idea per il centrocampo del Fenerbahce

In particolar modo, come si ricorderà, proprio mentre le attenzioni erano rivolte anche a scenari come il preannunciato addio di Ibanez o dalla ricerca di un attaccante inizialmente individuato in Marcos Leonardo, quelle settimane furono caldissime anche per la questione Matic, generata da una frattura improvvisa generata dal calciatore rispetto al club e, forse, anche lo spogliatoio.

Cosa sia successo e quali siano stati i retroscena di una situazione che in poco tempo aveva costretto la Roma a separarsi da un giocatore cardine, importante e carismatico non è mai reso noto in modo esplicito, al netto di alcune dichiarazioni di José Mourinho che avevano fatto intendere come la scelta fosse legata praticamente al giocatore, la cui volontà risultò decisiva per il suo approdo al Rennes.

Ora come ora in forza all’Olympique Lione, Matic potrebbe paradossalmente distinguersi per un inatteso ritorno alla corte di Mourinho, stando a quanto riferito da Footmercato. Le penne francesi, infatti, evidenziano come, al netto della su citata frattura, Mourinho abbia individuato nuovamente nel serbo il nome ideale per rinforzare il centrocampo del Fenerbahce, al quale potrebbe apportare un contributo come fatto sotto la sua gestione al Chelsea, al Manchester United e alla Roma.