Ping pong Juve-Roma: affare da 30 milioni e doppia svolta

Tra la Roma di Daniele De Rossi e la Juve di Thiago Motta bisognam registrare un nuovo ping pong in sede di calciomercato.

All’inizio del campionato, di fatto, mancano solo due settimane. Proprio per questo motivo, di fatto, le squadre di Serie A sono molto attive su due fronti: quello del precampionato e quello del calciomercato. Quest’ultimo, ovviamente, è quello che fa sognare di più i tifosi.

Tra le squadre più attive in questa sessione estive di campagna acquisti bisogna sicuramente inserire sia la Roma che la Juventus. Oltre alle rispettive trattative, infatti, le strategie di queste due squadre si sono legate tra loro più di una volta. Basti pensare solo al trasferimento di Matias Soulé nel club capitolino.

L’argentino, di fatto, è stato preso dalla’ Vecchia Signora’ per una cifra importante, ovvero 30 milioni di euro. Tuttavia, oltre a Matias Soulé, Juve e Roma sono legate anche per un altro nome, ovvero quello di Federico Chiesa. Ma, in attesa degli aggiornamenti sul futuro dell’ex Fiorentina, tra questi due club bisogna registrare un altro ‘ping-pong’.

Calciomercato, la Juve è sempre più vicina a Nico Gonzalez: Galeno più vicino alla Roma?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Juventus sta per chiudere per Nico Gonzalez della Fiorentina per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Con l’ingaggio dell’argentino, dunque, Cristiano Giuntoli ha depennato dalla sua lista il nome di Galeno del Porto, accostato anche nei giorni scorsi alla Roma.

La Juventus, quindi, è ancora sul giocatore brasiliano, ma solo in caso di arrivo in prestito. Anche perché Cristiano Giuntoli ha già raggiunto l’accordo con Galeno stesso. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo quale sarà il destino dell’attaccante esterno.