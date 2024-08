Primo esonero in Serie A. Mancano una manciata di giorni all’inizio del campionato di Serie A e già si parla di esoneri. Un nome è in pole position.

Giusto il tempo di festeggiare il Ferragosto al mare che ci si ‘tuffa’ immediatamente dentro la nuova stagione agonistica. Il 17 agosto è il giorno del calcio d’inizio della nuova Serie A. Per un paio di settimane dovrà combattere contro le ultime news del calciomercato. Poi dal 31 agosto sarà dominio assoluto.

Con un calciomercato che ancora deve, e dovrà, dare risposte importanti, iniziano i tradizionali pronostici sotto l’ombrellone. L’ultima stagione agonistica come riferimento iniziale, poi gli acquisti e le cessioni, i nuovi allenatori, tutte le variabili sono inserite nel gioco più divertente dell’estate. Accanto alle tradizionali questioni quali: chi vincerà il campionato, quali le squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League, chi retrocederà, chi sarà il nuovo capocannoniere, spunta anche la domanda più inquietante: quale l’allenatore che sarà esonerato per primo in Serie A? Permessi tutti gli scongiuri del caso da parte dei tecnici del massimo campionato italiano, andiamo a scoprire chi è il vincitore della classifica meno ambita.

Primo esonero in Serie A. Il nome è uno solo

All’inquietante domanda: chi sarà il primo tecnico esonerato in Serie A, ha provato a dare una risposta l’Agenzia di Scommesse Goldbet. In verità ne ha date tante ma con un vincitore assoluto.

Una Serie A che ai nastri di partenza presenta una rivoluzione profonda sulle panchine. A partire da grandi club come la Juventus, il Milan, Il Napoli, la Lazio, con una Roma che inizia con Daniele De Rossi entrato in corsa a gennaio scorso e via via diverse altre che hanno deciso di cambiare guida tecnica, ecco che il tema degli allenatori intriga particolarmente gli scommettitori. Ma chi sarà il primo allenatore esonerato? Per Goldbet l’indiziato numero uno è il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, quotato ‘soltanto’ a 1,80. Occorre specificare bene che il tecnico di Pescara è saldamente seduto sulla panchina del lagunari. Ad incidere sul tetro pronostico è la valutazione complessiva dell’attuale rosa del Venezia. La sfortunata, e per certi versi immeritata retrocessione del Frosinone nella stagione passata, con Di Francesco alla guida dei ciociari, ha rappresentato un motivo di ulteriore scetticismo.

Conoscendo lo spirito ed il carattere da guerriero di Eusebio Di Francesco lo immaginiamo sorridente alla lettura di tale notizia. Ma ancora più determinato a tentare di realizzare un ‘miracolo’.