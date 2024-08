Rescissione e addio Juventus: la buonuscita scrive la parola fine

Calciomercato Juventus, la telenovela non è ancora giunta alle sue battute conclusive e potrebbe ripercuotersi sulle strategie di Cristiano Giuntoli

Dopo un paio di settimane vissute piuttosto in sordina sul fronte acquisti, la Juventus ha accelerato in maniera importante su Todibo e conta di chiudere l’affare in tempi relativamente brevi. Espressamente richiesto da Thiago Motta per puntellare il reparto difensivo, il centrale del Nizza è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Ma non è finita.

Tra i calciatori considerati non essenziali per il progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’ c’è sicuramente Szczesny. La scelta della dirigenza bianconera è stata chiara, visto che la Juventus ha immediatamente dirottato le proprie attenzioni su Michele Di Gregorio, chiudendo l’operazione all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Dopo qualche offerta dall’Arabia che sembrava poter allettare l’estremo difensore polacco, però, la vicenda Szczesny ha assunto i contorni di una vera e proprio telenovela, con un finale ancora tutto da scrivere. Sebbene il Monza abbia provato in tempi e in modi diversi ad approfondire i discorsi con la Juve per il suo acquisto, salvo poi virare su altri profili, ‘Tek’ sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Szczesny potrebbe smettere di giocare con una buonuscita”

Giunta per certi aspetti in modo inaspettato, la decisione della ‘Vecchia Signora’ di non ripartire da Szczesny ha in un certo senso sorpreso l’ex estremo difensore della Roma, che potrebbe prendere anche una decisione importante.

Intervenuti nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ed Antonello Angelini hanno parlato anche della situazione relativa a Szczesny, svelando dettagli tutt’altro che trascurabili e che, se confermati, potrebbero certificare la chiusura di un cerchio. Secondo Angelini, infatti, “Szczesny potrebbe smettere di giocare con una buonuscita”. Notizia che ha offerto a Momblano uno spunto di riflessione, con il quale il giornalista ha inteso allargare il discorso: “La Juve su Szczesny non decide più niente. Decide tutto il portiere polacco”.