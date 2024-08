Spauracchio Premier League per la Roma: l’affare a costo zero salta così

Spauracchio Premier League per la Roma. Dall’Inghilterra arrivano notizie non molto rassicuranti su un possibile obiettivo della società giallorossa.

In questi giorni la Roma di Daniele De Rossi è gradita ospite del prestigioso St. George’s Park, la casa di tutte le nazionali inglesi. La ‘Coverciano d’oltre Manica’ per una settimana sarà la casa della Roma. Fino a sabato 10 agosto.

Poi il ritorno nella canicola capitolina per preparare la gara di esordio in campionato contro il Cagliari, in terra sarda, il giorno 18 agosto. La preparazione va avanti così come la costruzione della rosa giallorossa in vista di una stagione impegnativa e che dovrà dare risposte importanti. Lo ha fatto intendere chiaramente la proprietà americana, pur senza proferire verbo. I Friedkin hanno aperto i cordoni della borsa come mai in passato. Daniele De Rossi, che detta le linee guida e Florent Ghisolfi, che le deve attuare in termini di acquisti-cessioni, hanno la grande responsabilità di portare risultati. E se i risultati del campo non sono ancora arrivati dal momento che la stagione ufficiale non è ancora iniziata, il mercato i suoi esiti parziali li ha già mostrati e sono ottimi. La nuova Roma, però, non è ancora completata. Manca ancora qualche tassello, ma un obiettivo sta già salutando.

La Premier lo strappa alla Roma

Ancora qualche casella da riempire anche, e soprattutto, se la Roma riuscirà a cedere alcuni dei giocatori della rosa che non rientrano nel nuovo progetto.

Per il centrocampo la società giallorossa aveva messo nel mirino un’opportunità importante. Da poter cogliere addirittura a parametro zero. Sergi Roberto, 32enne difensore-centrocampista spagnolo, dallo scorso 1° luglio è un calciatore ‘libero’. Dopo una vita trascorsa al Barcellona, con la maglia blaugrana diventata come una seconda pelle, c’è stato l’addio. Su givemesport.com vengono riportate le dichiarazioni dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ritiene come, in questo momento. Sergi Roberto stia: “valutando tutte le opzioni“. Il futuro prossimo del giocatore spagnolo potrebbe però essere l’Inghilterra e la Premier League. Almeno due società, West Ham ed Aston Villa seguono molto da vicino l’evoluzione della situazione di Sergi Roberto. La Roma, dal canto suo, osserva con un certo distacco dal momento che non ha mai tentato un affondo deciso e decisivo.