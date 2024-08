Abraham al Milan, scambio saltato e accordo per la formula

Il Milan e Tammy Abraham sono sempre più vicini: la trattativa con la Roma prosegue anche se sono cambiati alcuni particolari, tra cui la formula

I rossoneri hanno individuato nel centravanti inglese il nome perfetto per irrobustire il proprio attacco. Ghisolfi continua a chiedere una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro ma con le giuste tempistiche l’affare può andare in porto.

Quando si è in due a voler chiudere una trattativa alla fine una soluzione si trova. Questo adagio di mercato sembra calzare a pennello alla situazione che stanno vivendo Roma e Milan per Abraham. Giallorossi e rossoneri sono seduti al tavolo delle trattative da tempo, cercando di capire come far quadrare i conti. Ghisolfi sa di dover monetizzare il più possibile per continuare a finanziare gli acquisti e non scende sotto quota 25 milioni. Dal canto suo Furlani non vuole mettere sul piatto nulla nell’immediata e punta ad un prestito con diritto che può diventare obbligo.

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Romanista, questo sarebbe il nodo su cui si sta trattando. La cifra richiesta dalla Roma potrebbe anche essere raggiunta dal Milan, ma con un dilazionamento al 2025. L’obbligo potrebbe scattare per numero di presenze e gol nel corso della stagione, più alcuni bonus per eventuali numeri raggiunti.

Il Milan spinge per Abraham: prestito con diritto che può diventare obbligo. No alle contropartite

Il Milan tra l’altro non vorrebbe privarsi di Saelemaekers e Okafor, che sono però le contropartite maggiormente gradite in casa Roma. L’alta considerazione che Fonseca ha per i due calciatori rende difficile un loro inserimento, cosa fattibile magari con Calabria che però non convince a pieno dalle parti di Trigoria. Come scritto da Il Romanista, tuttavia la trattativa sta proseguendo nella giusta direzione e sono stati registrati dei passi avanti nelle ultime ore.

Nessuno dei due club ha interesse a tirarla troppo per le lunghe, visto l’imminente avvio del campionato. Dal canto suo il centravanti inglese non ha mai nascosto il suo gradimento alla destinazione, sia per la presenza del suo amico Tomori, sia per il blasone della maglia.

Per chiudere e arrivare alla tanto agognata fumata bianca, serve però accontentare tutti sotto il punto di vista economico.