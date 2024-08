Accordo per Karsdorp, bye bye Roma: ultimo rilancio galeotto

In attesa della sfida amichevole di domani contro gli inglesi dell’Everton, in casa Roma ci sono delle novità di mercato che riguardano Karsdorp.

Dopo aver battuto per 0-4 il Barnsley, la Roma di Daniele De Rossi è attesa dall’amichevole di domani contro l’Everton. I giallorossi, esattamente alle ore 18.00, scenderanno in campo per sfidare i ‘Toffees’ nell’ultimo test di preparazione alla prossima stagione.

La prima gara di campionato, di fatto, è ormai alle porte, visto che manca meno una settimana alla sfida in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola. Proprio per questo motivo, dopo aver preso i vari Matias Soulé ed Artem Dovbyk, la Roma ha tutta l’intenzione di regalare a Daniele De Rossi qualche altro giocatore.

Tuttavia, come tutti sanno, il calciomercato non è fatto solo di acquisti, ma anche di cessioni. Tra i giocatori della squadra giallorossa messi sulla lista dei partenti bisogna sicuramente inserire Rick Karsdorp. Proprio sul laterale olandese, infatti, bisogna segnalare delle importanti novità in sede di mercato.

Calciomercato Roma, rilancio del Besiktas per Rick Karsdorp: ecco le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale turco ‘sporx.com’, dunque, Rick Karsdorp è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Besiktas Il club turco, infatti, ha rilanciato l’offerta per l’olandese, il quale dovrebbe diventare il nuovo compagnio di squadra di Ciro Immobile.

Anche l’ex giocatore della Lazio, infatti, è stato prelevato in questa sessione estiva di calciomercato dal Besiktas. Karsdorp, che si sta allenando a parte sin dal primo giorno dell’inizio di questo precampionato, sta per dire addio definitivamente alla Roma dopo la bellezza di 7 anni.