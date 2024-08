Bingo Juventus da 85 milioni di euro: doppia svolta UFFICIALE

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare con molta attenzione l’evolvere di due trattative, pronti a sfruttare il momento propizio

La sessione estiva di calciomercato della Juventus è entrata definitivamente nella sua fase più calda. Incassato il colpo dal West Ham sul fronte Todibo, i bianconeri non hanno perso e stanno continuando a lavorare sugli altri obiettivi prioritari individuati da Cristiano Giuntoli.

Il football director della ‘Vecchia Signora’ è intenzionato ad esaudire le richieste di Thiago Motta in tempi relativamente brevi. Sotto questo punto di vista sono due gli affari che stanno vivendo ore piuttosto concitate. Alla luce della partenza di Soulé destinazione Roma, infatti, una delle priorità della Juventus è diventata l’acquisto di almeno un esterno offensivo, in attesa di conoscere il futuro di Federico Chiesa che continua ad essere sul mercato. Sotto questo punto vista, negli ultimi giorni ha preso definitivamente quota la pista che porta a Nico Gonzalez. Dopo l’apertura convinta da parte del calciatore, che ha anteposto l’interesse della Juve a quello dell’Atalanta, Giuntoli sta incassando risposte positive anche dai Viola.

Calciomercato Juventus, da Nico Gonzalez a Koopmeiners: ore infuocate per il doppio sì

Stando a quanto riferito da Sky Sport, le parti stanno ragionando sulla possibilità di intavolare la trattativa in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva da circa 30 milioni di euro. Il fatto che Nico Gonzalez non sia stato convocato per l’amichevole odierna, al pari di quanto successo in casa Atalanta con Teun Koopmeiners, non è affatto passato inosservato.

Passando all’olandese, che nei giorni scorsi è di fatto uscito allo scoperto, provocando la reazione di Gasperini, trapela fiducia sulla possibilità di trovare la quadra. Secondo Matteo Moretto, infatti, i dialoghi tra i due club intessuti nelle ultime ore avrebbero dato esito positivo. Resta da capire quale sarà la cifra complessiva della trattativa, fermo restando che gli orobici fino a questo momento hanno continuato a pretendere i 60 milioni di euro di cui si parla ormai da mesi. La sensazione, però, è che il rilancio della Juve da 55 milioni di euro complessivi abbia fatto breccia nel muro orobico. Seguiranno aggiornamenti.