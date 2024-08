Calciomercato Roma, blitz a Milano per la firma ultramilionaria

Arriva un blitz a Milano che potrebbe portare delle importanti novità in merito ad un acquisto tanto discusso: si parla di un’offerta milionaria

In questi ultimi giorni di mercato, da qui al 30 agosto, ci sono diverse big di Serie A che devono ancora sistemare le cose. Le due milanesi sono tra queste, anche se i nerazzurri sembrano essere davanti rispetto al gruppo di Fonseca.

Tre settimane alla fine di questa sessione di calciomercato e ancora tante cose da definire in Serie A. Se la Roma è piuttosto in ritardo per quanto concerne almeno 3 o 4 ruoli, anche a Milano, sponda rossonera non stanno molto meglio. Il pubblico milanista inizia a rumoreggiare e dopo i colpi Morata e Pavlovic attende qualche altro innesto mirato. Il prossimo sembra essere Emerson Royal del Tottenham, che dovrebbe sbarcare in Italia nelle prossime ore. Dopo di che Furlani e Ibrahimovic si concentreranno sul colpo Abraham, provando a strappare condizioni vantaggiose a Ghisolfi.

Dal canto suo l’Inter è molto più avanti, visto che con gli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi ha già sistemato il centrocampo e l’attacco. Adesso resta da fare qualcosa in difesa e Marotta si sta guardando intorno per capire la soluzione migliore. In realtà c’è un parametro zero che sarebbe perfetto per i nerazzurri e che è seguito anche dai cugini rossoneri. Stiamo parlando di Mario Hermoso, centrale mancino spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid.

Milan e Inter si sfidano per Mario Hermoso: appuntamento fissato con il suo entourage

Hermoso è uno dei pezzi pregiati di questo mercato. Il classe ’95, dopo aver disputato un paio di grandi stagioni agli ordini di Simeone, adesso vorrebbe cambiare aria. Non è un problema lasciare la Liga, anzi, con l’Italia tra le destinazioni gradite. Nelle scorse settimane il Napoli sembrava aver fatto dei passi concreti verso di lui, con il gradimento completo da parte di Antonio Conte. Le richieste alte di ingaggio hanno però frenato la trattativa e adesso in ballo sono tornate le milanesi.

Come riportato su Twitter/X dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, “l’entourage di Hermoso è a Milano. In agenda incontri sia con l’Inter che con il Milan, con cui i contatti sono aperti da tempo. Potrebbe essere una giornata importante per vedere lo spagnolo in Italia”. Vedremo chi delle due riuscirà a spuntarla e se alla fine lo spagnolo deciderà davvero di proseguire la sua carriera in Serie A.