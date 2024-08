Caos FIGC: cambia il regolamento in Serie A

Caos FIGC e nuovo regolamento in Serie A: cambiano nuovamente le carte nel nostro campionato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere vivida ed elevata l’attenzione nel corso di quest’estate, contraddistinta da non pochi e importanti cambiamenti di calciomercato, in grado di impattare su diversi aspetti. Ne sa bene qualcosa la stessa Roma, che ha in questi mesi cercato di operare per assicurare novità ben mirate a Daniele De Rossi, al fine di plasmare la rosa a sua disposizione e competere con maggiore veemenza in una stagione ormai sempre più vicina.

Il mese di agosto, iniziato da poco più di una settimana, è sempre stato in grado di apportare le modifiche principali, come ben ricordano anche le trattative della passata stagione, durante le quali, nella Capitale, giunsero Paredes, Renato Sanches, Lukaku e Azmoun. Se il corpo di volti nuovi, in termini numerici, possa essere il medesimo anche quest’anno non è presto detto, al netto della forte e ben maturata consapevolezza di dover intervenire ancora in numerosi reparti per poter perfezionare una rosa fin qui migliorata ma certamente passibile ancora di nuovi interventi e novità.

Chiusura del calciomercato slittata, trattative durante Inter-Atalanta

In questa fase, come noto, ci si attendono interventi ben mirati da parte di Ghisolfi e colleghi, che fino a questo momento hanno cercato di mantenere vivida l’attenzione sia sugli scenari in entrata che su quelli in uscita. I giocatori da piazzare, per allontanare volti poco funzionali e troppo esosi economicamente, non sono sicuramente terminati, così come resta passibile di migliorie e novità anche un insieme di reparti sui quali si cercherà di intervenire nuovamente a stretto giro.

Più in generale, ad ogni modo, va segnalata una novità di queste ore, destinata a toccare non solamente il mondo Roma e in grado di generare non poche polemiche. Come scrive Michele Criscitiello su X, infatti, la FIGC si sarebbe imbattuta nell’ennesima follia, facendo slittare la chiusura della campagna acquisti. Quest’ultima terminerà sempre venerdì 30 agosto, ma non alle ore 20, bensì alle ore 24.

Un cambiamento apparentemente poco rilevante ma che, in realtà, come evidenziato, porterà a far collimare la fase finale delle trattative di calciomercato con lo svolgimento del big match del 30 agosto, in programma alle 20.45 tra Inter e Atalanta.