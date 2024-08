Chiesa alla Roma, giravolta infinita: ‘scelta’ la contropartita per lo scambio

Chiesa alla Roma. Le voci di mercato che riferiscono dell’interesse della società capitolina per l’attaccante della Juventus vanno e vengono. Ma questa volta…

Quanto durerà e quando finirà? Le domande sono sempre le stesse quando si parla della vicenda che vede coinvolti Federico Chiesa e la Juventus. Ed ancora, e chissà per quanto tempo, non vi saranno risposte.

In questo caso l’unica consolazione ci arriva della data di chiusura del calciomercato: 30 agosto. Per quella data qualcosa, necessariamente, dovrà avvenire. O Federico Chiesa avrà trovato una nuova sistemazione o rimarrà in bianconero fino alla naturale scadenza del suo contratto, giugno 2025. Una brutta situazione, soprattutto per la Juventus, che teme di perdere a zero un attaccante pagato 60 milioni di euro nel 2020. Chiesa appare più tranquillo dal momento che intende ponderare bene ogni sua decisione. A ventisette anni il prossimo contratto si prospetta come il più importante, e probabilmente l’ultimo ad alto livello. Ma il rendimento del numero sette della Juventus negli ultimi tre anni anche, e soprattutto, a causa di un grave infortunio, non spinge alcun club ad esaudire le sue elevate richieste economiche.

C’è però chi è convinto che Federico Chiesa lascerà la Juventus, ma non la Serie A.

Chiesa alla Roma, ora c’è anche la contropartita

Dall’Europa che conta non sono arrivate richieste per Federico Chiesa. In Italia l’Inter di Beppe Marotta osserva da lontano, nella speranza di poterlo poi acquisire a parametro zero nel 2025. Ipotesi che la Juventus non intende nemmeno considerare.

Ed allora quale il futuro del numero sette bianconero? Se nessuno è in grado di dare riposte certe ci si deve rivolgere all’Agenzia di Scommesse Better che ha un’idea ben precisa. Un pensiero talmente immerso nella realtà del calciomercato che ragiona in termini di contropartite. Allora la domanda giusta da porre è la seguente: quale contropartita tecnica per la Juventus in caso di una trattativa con la Roma per Chiesa? Il nome giusto per la Juventus, secondo Better, è Stephan El Shaarawy, esterno giallorosso e della nazionale italiana, quotato a 3,50. Better insiste a lanciare questo input di mercato. In effetti Chiesa è un chiodo fisso di De Rossi, El-Shaarawy gode della stima di Motta. E se si realizzasse davvero lo scambio Chiesa-El Shaarawy?