Coman al posto di Chiesa: apertura totale del Bayern

Coman al posto di Chiesa. L’intrigo Federico Chiesa sembra allargarsi a macchia d’olio, con possibili effetti collaterali ‘europei’.

C’era una volta un fortissimo esterno italiano. Indossava la maglia della Fiorentina quando, poco più che ventenne, ha deciso di diventare grande in una grande. Rocco Commisso, arrivato alla Fiorentina nel 2019 come nuovo proprietario, non ha ritenuto opportuno cedere subito il suo gioiello, Federico Chiesa.

Lo ha fatto un anno dopo. Federico Chiesa alla Juventus per 60 milioni di euro. I suoi quattro anni di Juve sembrano già storia. Un primo anno bellissimo, condito da due trofei, un gravissimo infortunio ad inizio 2021 che gli ha ‘bloccato’ la carriera per almeno due stagioni. L’ultima è vissuta tra incomprensioni con il tecnico Massimiliano Allegri e la sensazione che qualcosa si stesse rompendo con la Juventus. La rottura totale si è concretizzata in queste ultime settimane. Chiesa è fuori dal progetto Juve e deve perciò trovarsi un’altra squadra. In queste ultime settimane di mercato sono diverse le società che devono ‘liberarsi’ di pesanti fardelli a livello economico, e non soltanto in Italia. Anche top club europei, noti anche per la loro ‘rettitudine’ a livello gestionale, hanno bisogno di alleggerire il loro imponente monte ingaggi. Come il Bayern Monaco.

Coman soffia il posto a Chiesa?

Anche il colosso bavarese vuole eliminare qualche ingombrante zavorra. Soltanto un estate fa il Bayern Monaco ha compiuto un’operazione di mercato mai vista in Baviera. Un investimento da oltre 100 milioni di euro per acquistare l’attaccante inglese Harry Kane dal Tottenham. Risultato: dopo undici scudetti consecutivi ha perduto il titolo a favore del Bayer Leverkusen.

Il Bayern ha ora diversi ‘esuberi’, dai nomi importanti e dagli ingaggi imponenti. Tra loro vi è anche Kingsley Coman, 28enne esterno francese, vecchia conoscenza del calcio italiano per avere militato nella Juventus. Secondo Fabrizio Romano: “Il Bayern è aperto all’uscita di Kingsley Coman in prestito iniziale con clausola d’acquisto. Il Bayern ha bisogno di uscite per completare i nuovi acquisti… e Coman è uno dei giocatori che guadagnano di più“. Il Bayern Monaco valuta il campione francese circa 60 milioni di euro ed il PSG sta seriamente pensando ad un suo ritorno a Parigi, così come il Barcellona al quale la Juventus ha offerto Federico Chiesa. Fitti intrecci di mercato in queste ultime settimane di trattative.

Con un quesito che si ripete ossessivamente: Dove andrà Federico Chiesa?