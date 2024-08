Cristiano Ronaldo rovina la Juve: buco nell’acqua da 30 milioni

Cristiano Ronaldo rovina la Juve. Sembra che l’ombra lunga del fuoriclasse portoghese non abbia ancora smesso di procurare guai alla Juventus.

I tifosi della Juventus ricordano ancora il volo in elicottero dell’allora presidente bianconero Andrea Agnelli per andare a chiudere la trattativa Cristiano Ronaldo–Juve. Un rapporto durato tre anni. Per alcuni meraviglioso, per altri devastante, soprattutto dal punto di vista dei conti della società bianconera.

Il mercato riesce a riesumare incroci che il tempo sembrava aver coperto quasi per sempre. Il complicato mercato di Cristiano Giuntoli, a tre settimane, ha ancora obiettivi importanti da portare alla Continassa. Ora che anche Jean-Claire Todibo ha scelto la Premier League, dopo Riccardo Calafiori, il suo lavoro si è complicato ulteriormente. Riparte la ricerca di un difensore centrale affidabile da consegnare a Thiago Motta. Ma non soltanto. Occorrono, però, anche due esterni. Su uno degli obiettivi dichiarati di Cristiano Giuntoli vi è però anche la temibile concorrenza del Manchester United.

Ronaldo rovina ancora la Juve

L’esterno argentino della Fiorentina, Nicolàs Gonzalez, è da tempo nel mirino della Juventus. Piace a Thiago Motta e Cristiano Giuntoli gradirebbe metterlo al più presto agli ordini del tecnico bianconero.

Il problema della Juventus è che, al momento, anche il Manchester United segue con attenzione l’evoluzione della vicenda Gonzalez. A rivelarlo il quotidiano spagnolo Marca. Tra le fila dei Red Devils milita il brasiliano Antony, prospetto seguito dall’Al-Nassr, la formazione di Cristiano Ronaldo, pronto a versare al club inglese 25 milioni di sterline, pari a 30 milioni di euro. Dall’Arabia Saudita, dalla squadra di Cristiano Ronaldo, potrebbero pertanto arrivare i milioni necessari al Manchester United per affondare il colpo Nicolàs Gonzalez. Sembra che un altro problema di non facile soluzione si stia abbattendo su Cristiano Giuntoli. La Juventus tratta da tempo con la Fiorentina cercando di trovare una quadra che accontenti le parti. La vicenda Jean-Claire Todibo ha insegnato, però, che non conta la durata della trattativa ma soltanto il denaro che si può mettere sul tavolo.