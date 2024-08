La Juve chiama, la Roma ringrazia: il bis di Giuntoli è un assist al bacio

La Roma domani giocherà il test amichevole contro l’Everton, ma prima ci sono delle novità di mercato che riguardano anche la Juventus.

La Roma di Daniele De Rossi si sta preparando al meglio per farsi trovare pronta alla prima giornata di campionato contro il Cagliari. Alla sfida in trasferta contro il team sardo di Davide Nicola, infatti, manca solo una settimana.

Proprio per questo motivo, la gara di domani contro l’Everton sarà molto importante per Daniele De Rossi per avere ulteriori conferme sul suo gruppo. la Roma, infatti, contro i ‘Toffees’ disputerà l’ultimo test amichevole del suo precampionato, il quale è stato contraddistinto soprattutto dal calciomercato.

Il club capitolino, infatti, è stato sicuramente tra quelli più attivi in questa sessione estiva di campagna acquisti. Basti pensare solo agli arrivi dei vari Enzo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk. Tuttavia, oltre a questi tre acquisti, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di prendere anche un attaccante esterno. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità. che riguardano anche la Juventus.

Calciomercato Roma, Galeno potrebbe non essere più un obiettivo primario della Juve: il motivo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, dopo Nico Gonzalez, la ‘Vecchia Signora’ vuole chiudere per un altro esterno. Cristiano Giuntoli, infatti, ha chiesto informazioni al Chelsea per capire la fattibilità di prendere Sterling. Oltre all’inglese, però, la Juventus è anche molto attenta come Francisco Conceicao, Jadon Sancho e Galeno.

Proprio quest’ultimo, infatti, è stato accostato nei giorni scorsi anche alla Roma dei Friedkin. Se la Juventus dovesse arrivare all’arrivo in prestito di Sterling, di fatto, il club capitolino avrebbe una concorrente in meno per arrivare a Galeno. Cristiano Giuntoli con Nico Gonzalez e Sterling, dunque, lascerebbe andare l’ipotesi che porterebbe al calciatore brasiliano del Porto.