La Roma chiude un altro affare: visite mediche prenotate

Visite mediche prenotate e nuovo affare Roma, ci sono già le cifre. Ghisolfi prepara la doppietta, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come già successo in passato, e in linea con la strategia della Roma di liberarsi di giocatori ai margini del progetto o con un impatto significativo sulle finanze del club, anche in questa cruciale fase di mercato, Ghisolfi e i suoi collaboratori tenteranno di incrementare le risorse economiche necessarie per alimentare un flusso di entrate che sta già contribuendo a un miglioramento qualitativo della squadra, almeno sulla carta.

Mentre si attendono novità sul fronte mercato in entrata, contraddistinto da una nuova fase di studio dopo gli approdi di Soulé e Dovbyk, la Roma esplora anche opzioni che possano rafforzare altri reparti, con particolare attenzione al ruolo di terzino destro e alla situazione sulla fascia sinistra in attacco, dove attualmente De Rossi può contare solo su El-Shaarawy e su un Zalewski che non ha ancora convinto del tutto.

Calciomercato Roma, Jan Oliveras sempre più vicino alla Dinamo Zagabria

Nel frattempo, il numero delle cessioni potrebbe presto aumentare, portando gli addetti ai lavori a tenere in considerazione tutta una serie di opportunità e possibilità legate a chi, da tempo, sia considerato marginale o non più utile alla causa. Dopo i mancati rinnovi di giocatori come Rui Patricio o Spinazzola, accompagnati anche dai mancati riscatti di elementi approdati in prestito, la Roma si sta concentrando anche sulle possibilità di incasso grazie a giocatori messi prontamente da parte da De Rossi.

Oltre a questi ultimi, in quel di Trigoria si potrebbe presto monetizzare anche grazie ad alcuni elementi della Primavera, tra cui Jan Oliveras. Inizialmente accostato all’Arabia Saudita, nelle stesse settimane in cui a Roma si chiudeva per la cessione di Aouar, Oliveras era finito anche nel mirino dell’Az-Alkmaar. Il suo futuro, però, sarebbe ormai stato delineato, con gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano ben più che chiari.

Il giovane terzino sinistro, infatti, sarebbe vicino all’approdo alla Dinamo Zagabria, con le visite mediche fissate a lunedì e la Roma già pronta a coprire lo stipendio del giocatore, che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, fissato a 1.5 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.