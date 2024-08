Roma, addio UFFICIALE: è arrivata anche la firma

Dalle parole ai fatti: il doppio comunicato ufficiale ne ha sancito l’addio alla Roma e l’avvio della sua nuova esperienza con la maglia dell’Inter

Manca sempre meno alla chiusura di una sessione estiva di calciomercato nella quale non sono mancati colpi di scena improvvisi e affare per certi aspetti clamorosi. Dalle big alle giovanili, passando per altre compagini. Quanto successo in casa Roma quest’oggi ne è una testimonianza inequivocabile.

No, questa volta non ci stiamo riferendo ai ragazzi di Daniele De Rossi ma alle giallorosse di Spugna. O meglio, a quella che fino a pochi giorni fa ne era un autorevole pilastro. Con uno stringato comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Elisa Bartoli. Il terzino della Nazionale, nonché ex capitana della Roma, ha firmato con i nerazzurri un contratto biennale. Dopo aver lasciato nei giorni scorsi il ritiro di Cascia, Bartoli ha apposto la firma sul suo nuovo contratto dopo essersi sottoposta alle visite mediche di rito. Lascia la Roma dopo aver vinto complessivamente due Scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Di seguito il comunicato dell’Inter:

“FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Elisa Bartoli. Il terzino della Nazionale Italiana ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026″.