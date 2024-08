Scambio più 20 milioni, fuorigioco Juve: per la Roma non è ancora finita

Scambio più 20 milioni di euro, la Juventus va KO: ecco la Roma di De Rossi pronta al grande rinforzo.

Le manovre fin qui condotte da Ghisolfi e colleghi hanno permesso di registrare non pochi cambiamenti e novità tra le fila della Roma, garantendo un miglioramento della qualità della rosa di De Rossi, soprattutto in alcuni reparti. Particolare attenzione, da questo punto di vista, era stata rivolta nelle precedenti settimane soprattutto all’attacco, dove i giallorossi avevano palesato già in passato non poche esigenze di cambiamento e miglioramento dopo le difficoltà della passata stagione.

Il mancato riscatto di Lukaku e le difficoltà di Abraham avevano prontamente lasciato intendere di come occorresse intervenire in questa zona di campo quanto prima, distinguendosi per operazioni ben mirate e calibrate, previo l’arrivo e il verificarsi dei necessari incastri. Lo abbiamo visto con Soulé, prima, e Dovbyk, poco dopo, al termine di una doppia trattativa che ha assicurato al mister giallorosso due volti non poco noti e altisonanti in questa zona di campo. In attesa di novità e aggiornamenti anche su tanti altri fronti, però, le operazioni in attacco potrebbero non essersi ancora esaurite.

20 milioni e scambio per Galeno, strada in salita Juventus: anche la Roma ‘avvisata’

In particolar modo, va ricordato di come nel corso di questi ultimi giorni sia tornata nuovamente di moda la candidatura di Federico Chiesa, il cui agente Ramadani è ben consapevole di essere entrato in una fase molto delicata per la delineazione del futuro del proprio assistito, in scadenza contrattuale il prossimo 2025.

Le attese di giugno e le difficoltà legate ad alcune cifre relative a quest’operazione, ad ogni modo, complicano non poco lo scenario Chiesa, con conseguente monitoraggio di altre piste e scenari da parte di Ghisolfi e degli altri operatori di Trigoria. Uno dei nomi in grado, da non poco, di scaldare animi e attenzioni è quello di Galeno del Porto, rispetto al quale arrivano aggiornamenti di non poco conto da parte di Luca Momblano.

L’esterno, infatti, sarebbe finito nel mirino anche della stessa Juventus, rispetto alle cui avances il su citato si è così espresso: “Prima offerta Juve da 17 milioni più Djaló e una percentuale sulla futura rivendita. Ma c’è un problema ingaggio su Djaló. Facendo un contratto corto, il difensore portoghese è riuscito a strappare delle condizioni piuttosto buone alla Juventus. Il Porto è interessato al calciatore, ma il calciatore non è interessato a guadagnare di meno. Lui sente di potersi rilanciare; l’incastro, però, lo vedo un po’ complicato. Prima offerta esplorativa respinta; seconda offerta da 20 milioni più Djaló e secondo me sono ancora lontani”-

A ciò, poi, bisogna aggiungere quanto riferito da Fabrizio Romano, che, ribadendo la valutazione complessiva di 40 milioni da parte del Porto, ha sottolineato come il giocatore resti sulla lista della stessa Juventus, ora come ora in dialoghi più che ben avviati per Nico Gonzales. Il Porto, intanto, ha rifiutato ufficialmente un’offerta del Nottingham Forest per il giocatore.