Trigoria è già un ricordo, visite mediche e addio Roma

Visite mediche e addio Roma, Trigoria è diventato già un ricordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lo svilupparsi del mese di agosto continua a offrire possibilità e margini di intervento agli addetti ai lavori di Trigoria, fino a questo momento distintisi per un impatto pressoché positivo in una campagna acquisti che, ad ogni modo, ha ancora tanto da dire e offrire. La Roma, dal proprio canto, ha fin qui cercato di consegnare a De Rossi profili pronti e funzionali, che fossero in grado di ovviare alle ben note defezioni della squadra e, ancora, acuire le qualità a disposizione del tecnico, soddisfacendone richieste e visioni.

Le settimane più intense sono state quelle di fine luglio, che hanno fatto registrare gli arrivi di Dovby e Soulé, intervenendo in un fronte offensivo che, ancora tutt’oggi, continua a rappresentare uno dei reparti maggiormente attenzionati da De Rossi, Ghisolfi e colleghi. La delicata posizione di Abraham e l’esigenza di limare l’attacco con un valido vice-Dovbyk, oltre che con un esterno sinistro in pieno stile Chiesa, sono stati fino a questo momento i fili rossi principali per questa zona di campo.

Mawissa in chiusura al Monaco, niente Roma: era stato a Trigoria per l’amichevole

Non possono essere sottovalutate, ad ogni modo, le tante altre questioni in grado di infiammare e mantenere vividi gli interessi degli addetti ai lavori di Trigoria, ben consci delle ancora plurime assenze caratterizzanti lo scacchiere l’ossatura della squadra. In particolar modo, un altro reparto destinato ad essere oggetto di nuove attenzioni è quello difensivo, che ha fin qui già subito diverse limature.

La coppia Angelino-Dahl parrebbe aver sistemato la fascia sinistra, a differenza di una corsia destra che dovrà prossimamente garantire un alter ego a Celik, anche alla luce della messa a margine di Rick Karsdorp. Ndicka e Mancini, intanto, rappresenteranno i titolari della squadra, con alle spalle Kumbulla e Smalling certamente non in grado di dare troppe garanzie in vista dell’ennesima stagione densa di impegni.

Ciò spiega la ricerca di nomi e profili che assicurino maggiore ricambio anche tra le fila dei difensori centrali, che fino a questo momento hanno visto la Roma fiondarsi su diversi giocatori. Tra questi, figurava anche Christian Mawissa, difensore centrale del Tolosa, attenzionato da vicino anche in quel di Trigoria in occasione dell’amichevole di qualche settimana fa. Il giocatore, ad ogni modo, è vicinissimo al Monaco, come riferito da Fabrizio Romano.

Pronto, infatti, un quinquennale, con visite mediche fissate a breve, prima dell’anteposizione di una firma che confermerà il grande progetto basato sui giovani da parte del club biancorosso.