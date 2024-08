Visite mediche e firma: Roma fuori dai giochi

Visite mediche e firma. Manca sempre meno al termine del mercato e le società premono sull’acceleratore per chiudere più affari possibili.

L’orizzonte mostra sempre più chiaramente le sembianze del campionato di Serie A che si avvicina a grandi passi. Il 17agosto è praticamente già qui eppure nessuna compagine della massima serie sembra in condizioni ottimali per iniziare al meglio la nuova stagione.

Un po’ ovunque si cerca di chiudere gli ultimi colpi possibili. Se per l’inizio del campionato è rimasta soltanto una settimana, ve ne sono ancora tre per il mercato. Non troppo considerando i tempi delle trattative di casa nostra. Il mercato estivo, nella sua inesauribile estensione, produce infiniti momenti dove ora una, ora un’altra società conquistano le prime pagine di quotidiani e siti specializzati grazie alle operazioni di mercato effettuate. In queste ore la Fiorentina di Rocco Commisso è particolarmente attiva. Anche la Viola ha cambiato guida tecnica passando da Vincenzo Italiano a Raffaele Palladino, E sta allestendo una grande squadra. Un grande portiere in arrivo, David De Gea, che si andrà ad unire presto a Kean e Colpani, già arrivati a Firenze. La Fiorentina è però pronta ad annunciare un altro importante acquisto.

Le visite mediche e la firma di Amir Richardson

Un fuoco di fila di acquisti. La Viola di Rocco Commisso è davvero scatenata e vuole regalarsi un Ferragosto con i fiocchi.

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato dell’ultimo colpo in casa viola: “Richardson Fiorentina operazione chiusa con il Reims. Un affare da 10 milioni di euro più bonus. Il centrocampista già lunedì dovrebbe essere a Firenze per le visite mediche“. Amir Richardson, classe 2002, centrocampista del Reims impegnato ora con la nazionale del Marocco alle Olimpiadi di Parigi. Il centrocampista marocchino è stato seguito anche dalla Roma prima che i giallorossi virassero altrove. A questo punto, dopo l’acquisto di Amir Richardson appare poco probabile che la formazione di Raffaele Palladino affondi il colpo al fine di di acquistare dalla Roma un altro centrocampista, Edoardo Bove, nonostante la stima che il tecnico viola prova per il giovane romano.