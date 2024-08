Accelerata Roma: De Rossi mette la freccia

In attesa della sfida amichevole di questo pomeriggio contro gli inglesi dell’Everton, per la Roma di De Rossi bisogna registrare un’accelerata in sede di mercato.

La Roma di Daniele De Rossi è pronta a disputare la sua ultima amichevole di questo precampionato. I giallorossi, esattamente alle ore 18.00, giocheranno infatti contro la squadra che stava per diventare di proprietà della famiglia Friedkin, ovvero l’Everton.

La sfida contro i ‘Toffees’, di fatto, sarà importantissima per Daniele De Rossi, visto che può verificare la condizione della sua squadra ad una settimana dall’inizio del campionato.Il prossimo 18 agosto, infatti, la Roma esordirà nella Serie A 2024/25 in trasferta contro il Cagliari guidato da Davide Nicola.

Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi dei vari Enzo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, Floret Ghisolfi ha tutta l’intenzione di rinforzare ancora di più il gruppo guidato da Daniele De Rossi. Anche perché il tecnico giallorosso ha chiesto di compiere un’accelerata importante in sede di calciomercato, specialmente per un profilo.

Calciomercato Roma, De Rossi vuole Assignon già per la sfida contro il Cagliari: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Daniele De Rossi ha chiesto di velocizzare per cercare di chiudere l’arrivo di Lorenz Assignon dal Rennes. Il tecnico giallorosso, di fatto, vorrebbe avere a disposizione il laterale francese già per la gara contro il Cagliari di Davide Nicola della settimana prossima.

La Roma, dunque, ha chiesto ufficialmente al Rennes il prestito di Lorenz Assignon, ma ha ricevuto una risposta negativa. Il club francese, infatti, ha fatto sapere che ha l’intenzione di vendere l’esterno solo a titolo definitivo. La richiesta dei dirigenti della squadra rossonera è di circa 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti su questa trattativa di mercato.