Calciomercato Roma, accordo totale e colpo rossonero

In casa Roma, in attesa della sfida amichevole di questo pomeriggio contro gli inglesi dell’Everton, c’è da segnalare un colpo ‘rossonero’.

All’inizio del prossimo campionato di Serie A, di fatto, manca solo una settimana. La Roma di Daniele De Rossi, infatti, domenica prossima sarà di scena allo Stadio Unipol Domus per sfidare in trasferta il Cagliari di Davide Nicola.

Come primo turno, quindi, la Roma non è stata molto fortunata, visto che giocare in Sardegna contro i rossoblù è sempre difficile. Proprio per questo motivo la sfida amichevole di quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, contro l’Everton sarà una sfida davvero importante per Daniele De Rossi per capire la reale condizione dei suoi giocatori ad una settimana dal match contro il Cagliari.

Tuttavia, oltre al test amichevole di oggi contro l’Everton, la giornata di oggi per la Roma è importante anche in sede di calciomercato. Lo stesso Daniele De Rossi, proprio in vista della sfida contro il team sardo, ha chiesto di dare un’accelerata per colpo di mercato. Floren Ghisolfi, infatti, avrebbe raggiunto un accordo per portare un nuovo calciatore a giocare nel team capoltino.

Calciomercato Roma, Lorenz Assignon ha dato da un mese la priorità al club giallorosso: ora si tratta con il Rennes

Come riportato da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, infatti, Lorenz Assignon del Rennes ha dato da un mese la priorità alla Roma. La squadra giallorossa, dunque, ha proposto al club francese un prestito con diritto di riscatto, ma il club francese ha rigettato al mittente quest’ultima offerta.

Il Rennes, infatti, ha espresso la volontà di cedere a titolo definitivo Lorenz Assignon a titolo definitivo. La richiesta della squadra rossonera transalpina è di 10 milioni di euro più altri 2 di bonus. La Roma potrebbe trovare un accordo con il club francese sulla base sempre di un prestito, ma con obbligo di riscatto.