Calciomercato Roma, firma bloccata in Serie A

Calciomercato Roma, firma bloccata e nuovo affare in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono anche i giallorossi.

Ghisolfi ha messo sotto esame numerosi obiettivi. Dopo aver rafforzato l’attacco, infatti, il settore tecnico della Roma sta cercando di migliorare altre aree del campo per soddisfare le richieste di Daniele De Rossi. Uno dei settori chiave su cui ci si sta concentrando è il centrocampo, dove potrebbero emergere opportunità inaspettate.

Vi avevamo già parlato di Tanner Tessmann come uno dei nomi sul radar della Roma; il giocatore, dopo aver rifiutato l’offerta dell’Inter, sembrava vicino a un trasferimento alla Fiorentina. I Viola, dopo aver raggiunto un accordo preliminare con il club lagunare, sembravano in procinto di chiudere l’affare, prima che l’evoluzione di questi ultimi giorni e ore portasse ad una serie di colpi di scena che potrebbero, ora, toccare nuovamente anche tutto il mondo Roma.

Calciomercato Roma, firma bloccata Tessmann: l’affare rischia di saltare

Negli ultimi giorni non c’erano stati progressi significativi per concludere la trattativa, che ormai si trascina avanti da diverso tempo a questa parte. La Fiorentina attendeva una decisione definitiva dall’entourage del giocatore, che non ha ancora comunicato la propria scelta, apparecchiando una situazione delicata e che potrebbe anche fornire i margini per eventuali colpi di scena.

Tessmann, come si ricorderà, era stato accostato e attenzionato anche dalla stessa Roma, in questa fase alla ricerca di rinforzi in plurimi reparti, tra cui quello di centrocampo. Lo statunitense pareva poter fare al caso dei giallorossi, vistisi però fortemente superare dalle ingerenze viola. Come potrà evolversi lo scenario non è presto detto, mentre la certezza è che i rischi di assistere ad una fumata grigia aumentano sempre di più.

Come riferisce Viola News, infatti, l’accordo con il Venezia, già trovato, ora rischia seriamente di saltare a causa di questa procrastinazione dei tempi, bloccando altresì anche lo stesso Venezia. Il club lagunare cerca un accordo con la Juventus per Nicolussi Caviglia, con lo scenario Tessmann, però, che ha per ora bloccato anche questo fronte.