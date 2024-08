Chiesa-Roma, non se l’è fatto sfuggire: il rilancio ha preso il volo

La Roma giocherà nel tardo pomeriggio contro l’Everton, anche se prima bisogna registrare un aggiornamento su Federico Chiesa.

Dopo aver battuto per 0-4 il Barnsley, la Roma di Daniele De Rossi è attesa quest’oggi dall’ultimo test amichevole del suo precampionato. I giallorossi, esattamente alle ore 18.00, scenderanno infatti in campo per sfidare un’altra squadra inglese, ovvero l’Everton. Questa gara contro i ‘Toffees’ è davvero importante per il tecnico capitolino, visto l’imminente inizio di campionato.

Alla prima giornata della Serie A 2024/25 contro il Cagliari di Davide Nicola, infatti, manca poco più di una settimana. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi ha tutta l’intenzione di cercare di rinforzare ancora di più il gruppo guidato da Daniele De Rossi. Dopo i vari Enzo Le Fée, Matias Soule ed Artem Dovbyk, dunque, il direttore sportivo giallorosso vuole rafforzare anche le corsie laterali offensive.

Tra i nomi accostati alla Roma per questo ruolo bisogna inserire sicuramente Federico Chiesa. Dall’inizio di questa sessione estiva di campagna acquisti, di fatto, il nome dell’attaccante della Nazionale italiana di Luciano Spalletti è stato sempre in orbita al team di Daniele De Rossi. Proprio sull’ex giocatore della Fiorentina, infatti, bisogna registrare una grossa novità.

L’ipotesi Chiesa alla Roma è quotata tra 2,50 e 4: ecco i dettagli

L’addio di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più probabile, considerando sia il suo mancato rinnovo del contratto che le dichiarazioni di Thiago Motta che, di fatto, hanno sancito il divorzio. Proprio per questo motivo alcune agenzie di scommesse, esattamente ‘Better’ e Sisal’, non si sono fatte sfuggire il ritorno di fiamma della Roma per l’attaccante.

Better e Sisal, infatti, quotano l’approdo in giallorosso di Federico Chiesa tra 2,50 e 4. Anche se l’ipotesi Napoli sembra essere più probabile per l’ex viola, almeno secondo queste due agenzie di scommesse, visto che è bancata tra 2 e 2,75. Il possibile approdo del giocatore all’Inter, invece, è offerto tra 4 e 6. Milan e Atalanta sono quotate a 5, mentre tra le squadre straniere bisogna segnalare il 3,5 quotato per il Bayern Monaco.