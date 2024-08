Dalle parole ai fatti, offerta Roma sul tavolo: risposta immediata

Nella tarda serata di oggi, di fatto, per la Roma di Daniele De Rossi bisogna registrare un’offerta ufficiale per un calciatore.

La Roma è attesa dall’ultima amichevole di questo suo precampionato. Gli uomini di Daniele De Rossi, infatti, sfideranno l’Everton prima di proiettarsi verso il primo turno della Serie A del 2024/25.

Il club capitolino, infatti, esordirà nel prossimo campionato italiano a Cagliari contro la squadra guidata da Davide Nicola. Il calendario, di fatto, non è stato benevolo per la Roma, visto che la sfida contro i sardi non è mai facile. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi sta cercando di rinforzare ancora la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Dopo aver preso i vari Enzo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, infatti, il nuovo direttore sportivo della Roma è al lavoro per cercare di chiudere altri colpi in entrata. Florent Ghisolfi, quindi, ha compiuto una mossa ufficiale per prendere un nuovo calciatore.

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha presentato un’offerta ufficiale per Lorenz Assignon: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma ha tutta l’intenzione di rinforzare la corsia destra con Lorenz Assignon. Florent Ghisolfi, dunque, ha presentato al Rennes un’offerta ufficiale, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, almeno per il momento, il club francese vorrebbe vendere il classe 2000 a titolo definitivo.

Nella giornata di domani, dunque, la Roma presenterà questa proposta di un prestito anche per iscritto, anche se il Rennes difficilmente l’accetterà. Per prendere Lorenz Assignon (che nella seconda parte della stagione scorsa ha giocato in Inghilterra con la maglia del Burnley), quindi, Ghisolfi dovrà presentare un’offerta a titolo definitivo.