Dybala pensa solo alla Roma: respinta un’offerta da 100 milioni

Calciomercato Roma, dall’offerta faraonica alla presa di posizione immediata da parte di Paulo Dybala: la Joya non ha alcun dubbio a riguardo

Paulo Dybala e la Roma, un binomio destinato a durare ancora a lungo. Nonostante le tante voci di mercato che sono ritornate a prendere quota nel corso delle ultime ore. L’attaccante argentino, partito inizialmente dalla panchina nel corso dell’amichevole contro l’Everton, vuole continuare la sua esperienza nella Capitale e per questo ha rispedito al mittente una ricca offerta proveniente dalla Saudi Pro League.

A riferirlo è calciomercato.it, che spiega come l’ultima offerta proveniente dall’Arabia sia stata recapitata alla Roma quando la clausola di Dybala era già scaduta. La proposta con cui il club saudita ha provato a far saltare il banco si articolava in un quadriennale da circa 100 milioni di euro più bonus. Cifre da far tremare i polsi, ma a cui la Joya ha risposto con un secco: “No, grazie”. Intenzionato a giocare ancora nel calcio che conta, il numero 21 della Roma vuole continuare a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia della Roma e con quella dell’argentina. Felice nella Capitale, l’ex attaccante della Juventus ha ribadito a De Rossi – diversi mesi or sono – di voler continuare a giocare per la Roma, rimettendosi in discussione e valutando eventualmente solo ed esclusivamente una proposta di una big che milita in Champions League.

Calciomercato Roma, no di Dybala alle avances dell’Arabia

A tal proposito, Dybala ha fatto trapelare anche segnali di apertura in merito alla possibilità di prolungare il contratto in essere con la Roma, con annessa spalmatura. A livello contrattuale, c’è un dettaglio tutt’altro che trascurabile.

Come riferito sempre da calciomercato.it, nel contratto sottoscritto nel 2022 è presente una clausola che allungherà fino al 2026 la scadenza del rapporto tra Dybala e la Roma nel caso in cui l’argentino avesse disputato il 50% delle gare ufficiali nel corso delle sue tre stagioni con la maglia della Roma. In base allo stesso accordo, si è passati da uno stipendio di 3.5 milioni netti del primo anno, a 5 milioni netti nella seconda stagione ad un ingaggio di 7.5 milioni più di due di bonus nel terzo anno. Un ingaggio da top player che Dybala intende dimostrare sul campo, come ha fatto da quando si è cucito addosso i colori della Roma come una seconda pelle.