Visite mediche lampo e firma: la Roma ha già cambiato obiettivo

Calciomercato Roma, l’irruzione ha impresso l’accelerata decisiva alla trattativa, mettendo i giallorossi fuorigioco nella corsa ad un obiettivo concreto

Dopo aver ufficializzato le trattative Soulé e Dovbyk, la Roma sta monitorando con molta attenzione l’evolvere dei diversi affari di calciomercato che potrebbero vedere i giallorossi ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. In attesa di sviluppi concreti sul fronte Abraham, per il quale potrebbero esserci novità concrete nel corso delle prossime settimane, Ghisolfi ha individuato nella corsia destra il settore del quale al quale apportare i correttivi più importanti. Almeno in ordine di tempo.

Si colloca proprio in quest’orizzonte la proposta che la Roma ha formalizzato per Assignon. Dopo i primi sondaggi esplorativi, infatti, i giallorossi hanno sferrato la prima mossa ufficiale per tastare il terreno e capire i margini di manovra. La presa di posizione di Ghisolfi si è materializzata anche in concomitanza dell’evolvere della situazione legata a Marc Pubill, ormai virtualmente un calciatore dell’Atalanta. Con un vero e proprio blitz, infatti, il club nerazzurro è riuscito a battere la concorrenza, impegnandosi a versare nelle casse dell’Almeria circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, a cui aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Calciomercato Roma, Pubill-Atalanta: domani le visite mediche del terzino

Autorevole protagonista con la maglia della Spagna alle ultime Olimpiadi, Pubill è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza con gli orobici. Come evidenziato da Sky Sport, infatti, il laterale spagnolo è atteso in serata a Bergamo per poi sottoporsi alle visite mediche di rito domenica.

Reduce da una stagione importante che ne ha fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione, Pubill è dunque pronto a legarsi ufficialmente all’Atalanta che, ultimata la cessione di Hateboer, ha immediatamente ripiegato sul terzino spagnolo.