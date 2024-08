Firma con la Roma e niente scadenza contrattuale, nuova esperienza già pronta dopo il trascorso al Napoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Proseguono manovre e attenzioni in casa Roma sul fronte del calciomercato, con l’obiettivo di consentire a De Rossi, dopo gli arrivi concretizzati tra giugno e luglio, di aggiungere alla squadra almeno un paio di giocatori di alto profilo, migliorando così sia la qualità che la quantità della rosa in vista della prossima stagione, sempre più vicina. Il nuovo tecnico giallorosso si approssima a vivere il primo campionato sulla panchina della Roma sin da principio, dopo aver accettato la delicata eredità lasciata da José Mourinho lo scorso gennaio.

Durante i sei mesi trascorsi nuovamente a Trigoria, De Rossi ha avuto modo di individuare i punti di forza e di debolezza della squadra, condividendo idee e strategie con Ghisolfi e gli altri collaboratori in questa fase iniziale dell’estate, che potrebbe portare adesso a cambiamenti significativi sotto diversi aspetti. Come dimostrato dal recente passato, il club dei Friedkin ha sempre prestato grande attenzione a tutto l’universo giallorosso, cercando di promuovere una crescita complessiva che coinvolga vari aspetti, non solo la prima squadra maschile.

Roma Femminile, rinnovo e prestito al Parma per Kajzba

Quest’ultima, fin qui, ha visto generare non poche attenzioni grazie ad operazioni e nomi non poco altisonanti, come quelli di Dovbyk o Soulé. Parallelamente, però, i tanti addetti ai lavori di Trigoria hanno rivolto le proprie energie anche su altri scenari, confermando la su citata attenzione olistica dei Friedkin per il mondo Roma tutto.

Lo ricorda la recente questione stadio o, ancora, la ben nota attenzione del club nei confronti della Primavera e della Roma Femminile, con quest’ultima distintasi per nobili traguardi e risultati nel corso degli ultimi anni. Così, dunque, parallelamente alle operazioni di Ghisolfi per la squadra di De Rossi, proseguono anche le manovre per la rosa di Spugna, rispetto alla quale giungono importanti aggiornamenti dal giornalista de Il Messaggero, Giuseppe Mustica.

In particolar modo, sarebbe stata trovata una soluzione per Nina Kajzba, giocatrice giallorossa in scadenza nel 2025 e reduce dall’esperienza in prestito al Napoli. La classe 2004, slovena, sarebbe prossima al rinnovare il contratto con la Roma, per poi approdare in prestito al Parma.