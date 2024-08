Calciomercato Roma, stop e cambio obbligato: subito gli esami strumentali

Un obiettivo di mercato della Roma è stato costretto a fermarsi anzitempo nel corso di un’amichevole. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli esami del caso

Dopo aver impresso uno strappo importante al proprio mercato con gli acquisti in rapida successione di Dahl, Soulé e Dovbyk, la Roma sta provando ad affondare il colpo per Assignon, individuato come l’obiettivo principale per la corsia destra. Nel frattempo, però, Ghisolfi continua a tenere apertissimo anche il canale per l’acquisto di esterni offensivi puri.

I profili finiti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi di sicuro non mancano. In una lista che comprende molti nomi è presente anche Jeremie Boga. L’ex esterno offensivo del Sassuolo, attualmente di proprietà del Nizza, piace e non poco a Ghisolfi. Benché i giallorossi non abbiano ancora affondato il colpo con il club francese, la candidatura di Boga non è affatto da escludere in ottica Roma. Nelle scorse ore, però, il 27 enne ivoriano è stato costretto a fermarsi nel corso del primo tempo dell’amichevole contro l’Ipswich Town per un dolore alla coscia sinistra.

A fornire una prima diagnosi sul problema patito da Boga è stat il suo allenatore, Franck Haise, che si è espresso in questi termini nel corso di un’intervista rilasciata a L’Équipe: “Ha avvertito un po’ di tensione a livello muscolare ma si è fermato subito. Sul piano clinico tutto questo non sembra molto preoccupante, ma aspetteremo gli esami delle prossime ore. Non è rassicurante, perché altrimenti non sarebbe uscito, ma non sembra neanche particolarmente preoccupante”.