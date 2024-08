Chiesa, caso infinito: nuovo annuncio UFFICIALE

Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco senza soluzione di continuità. La presa di posizione è immediata

Uno dei temi che sta calamitando le maggiori attenzione da un punto di vista mediatico è sicuramente quello relativo al futuro di Federico Chiesa. Il jolly della Juventus, nuovamente escluso da Thiago Motta dalla lista dei convocati per la sfida contro l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole dalla pre-season bianconera, è al centro di un vero e proprio intreccio di mercato ancora molto lontano da una soluzione definitiva.

Nelle ultime ore erano rimbalzate dalla Turchia le parole del vicepresidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, che aveva posto l’accento sulla possibilità da parte del club turco di mettere le mani sul jolly della Juventus, frenata dalle esose richieste del calciatore: “Vorrei precisare che le richieste in termini di ingaggio del calciatore sono di 9 milioni di euro e che la Juve prevede una quota di trasferimento di 15 milioni. Attualmente sono sette i club in lizza: abbiamo fatto la nostra offerta ma le richieste non erano logiche”.

Alla chiosa del vicepresidente del club turco ha immediatamente ribattuto l’agente di Chiesa, Fali Ramadani. Intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Ramadani si è espresso in questi termini, smentendo la versione fornita da Yucel e rincarando la dose in punti non banali: “Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa”.