Corsia d’emergenza Juventus, colpo last minute dal Psg: è successo di nuovo

In casa Juventus, in attesa della sfida amichevole contro l’Atletico Madrid, bisogna reigistrare una novità di mercato che riguarda il PSG.

Dopo il pareggio di sabato scorso contro i francesi del Brest, la Juventus di Thiago Motta è attesa questo pomeriggio dall’ultimo test amichevole di questo suo precampionato. Alle ore 15.00, infatti, la squadra bianconera sfiderà una big del calcio europeo, ovvero l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone.

Questa gara contro i ‘Colchoneros’, di fatto, sarà fondamentale per l’ex tecnico del Bologna per testare la reale condizione della sua squadra ad una settimana dall’inizio del campionato. Il prossimo lunedì 19 agosto, infatti, la Juventus di Thiago Motta esordirà ufficialmente nella Serie A 2024/25 con la sfida contro il Como neopromosso di Cesc Fabregas.

A seguito di questo motivo, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ è molto attiva in sede di calciomercato, visto che Cristiano Giuntoli deve coprire alcune caselle del gruppo guidato da Thiago Motta. Una di queste è sicuramente quella che riguarda la difesa, considerando che Todibo (obiettivo numero uno per tutta l’estate) si è trasferito al West Ham per la bellezza di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi Presnel Kimpembe del PSG come nuovo difensore centrale: le ultime

Proprio sulla ricerca del difensore, dunque, bisogna fare un nome nuovo. Come scritto sul suo profilo ufficiale da ‘Daniele De Felice’, tra i massimi esperti del mondo bianconero, la Juventus starebbe pensando a Presnel Kimpembe del PSG.

Quello del francese, di fatto, è solo l’ultimo nome accostato alla Juventus in queste ultime ore. Dopo la beffa di vedere Todibo andare al West Ham, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è stata al centro di tante indiscrezioni di mercato. Una di queste porterebbe all’acquisto del croato Josip Sutalo dell’AJax. I prossimi giorni, dunque, saranno fondamentali per il calciomercato juventino.