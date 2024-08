Da una Capitale all’altra: Abraham ‘accende’ il tris

Calciomercato Roma, Tammy Abraham è finito al centro di un vero e proprio intreccio. La nuova irruzione spariglia le carte

Consapevole della necessità di rinforzare l’organico con innesti mirati allo scopo di implementare il numero di alternative a disposizione di Daniele De Rossi, la Roma sta continuando a setacciare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. L’obiettivo – neanche troppo velato – è quello di puntellare la batteria degli esterni alti oltre a sistemare la difesa e valutare eventuali soluzioni per la mediana.

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo determinante sarà svolto dalla questione riguardante le possibili uscite. A tal proposito, merita molta attenzione l’evolvere della situazione riguardante Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, non è considerato incedibile dall’area tecnica giallorossa e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai capitolini potrebbe fare le valigie. Dal canto suo, però, la Roma non ha alcuna intenzione di svendere il suo attaccante, che solo con un’offerta cash da almeno 25 milioni di euro potrebbe smuovere dalla Capitale. Pur avendo aperto con convinzione all’ipotesi Milan, lusingato dalla corte rossonera, il numero 9 della Roma potrebbe calamitare un vero e proprio duello di mercato che arriverebbe a coinvolgere anche due club inglesi.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche il West Ham sulle tracce di Abraham

A rivelarlo è Football Insider, che spiega come anche il West Ham abbia effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Dopo aver chiuso positivamente l’affare Todibo, gli Hammers sarebbero intrigati all’idea di rinforzare l’attacco con un innesto di peso. Non riuscendo ad imprimere l’accelerata decisiva per Duran, il club inglese potrebbe dar vita ad un interessante duello di mercato con il Bournemouth per l’acquisto di Abraham.

Lo scenario è dunque piuttosto magmatico e non è escluso che si presti a nuovi, improvvisi cambi di rotta. La chiusura della sessione estiva di calciomercato, però, non è poi così lontana; ecco perché una soluzione, in un senso o in un altro, dovrà essere presa a stretto giro di posta. A tal proposito i prossimi giorni potrebbero risultare assolutamente decisivi per chiudere il cerchio attorno ad Abraham e definire una situazione ancora in divenire. Milan avvisato: la Premier spinge per Abraham. Al Bournemouth si sarebbe aggiunto anche il West Ham: ai posteri l’ardua sentenza.