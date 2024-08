Juventus, la pazienza è finita: Vlahovic via negli ultimi giorni di mercato

Juventus, Dusan Vlahovic non sfonda: il verdetto è immediato e senza appello. Non si torna più indietro: ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiusa ufficialmente la pre-season della Juventus, sconfitta anche dall’Atletico Madrid. Pur mostrando segnali incoraggianti soprattutto nella prima frazione di gioco, i bianconeri – assolutamente decimati per le scelte di mercato – hanno faticato e non poco a tenere il ritmo dei Colchoneros, che nella ripresa hanno evidenziato i limiti strutturali di una rosa ancora in costruzione.

Come detto, però, almeno nel primo tempo i bianconeri hanno spaventato la retroguardia dell’Atletico Madrid, creando i presupposti per andare a segno almeno in un paio di circostanze. Prosegue, però, il momento no di Dusan Vlahovic, autore di una prestazione assolutamente incolore. Pesa ai fini del risultato lo scialbo errore con il quale l’attaccante serbo non è riuscito a capitalizzare un assist al bacio di Weah, ciabattando un pallone solo da spingere in rete. Anche nelle altre occasioni l’attaccante serbo non aveva brillato, andando in gol solo su rigore contro il Brest e mostrando qualche limite nel dialogo con i compagni. A tal proposito, non sono pochi i tifosi della Juve che hanno immediatamente criticato la prestazione dell’attaccante serbo, paventandone addirittura la cessione:

Dire flop a Vlahovic è un complimento — Filippo d’Angeli (@dAngeliFilippo) August 11, 2024

Tutto dipende da vlahovic che ad oggi è imbarazzante — Emanuele (@Emanuele_8G) August 11, 2024

È tutto un Incubo questa storia del GIUOCO ULTRA OFFENSIVO DEVE FINIRE VLAHOVIC VA VENDUTO E MOTTA NON ARRIVERÀ A MAGGIO — Carlo Alberto ⭐⭐⭐🇮🇹 (@CarloAlberto89) August 11, 2024

#Juventus senza una punta all’altezza dal dopo Cristiano Ronaldo, il resto delle chiacchiere se le porta via il vento assieme ai recenti gloriosi ricordi di attaccanti immortali come Tevez prima e Higuain poi. Ad oggi, #Vlahovic non è un attaccante da Juventus e da 12 Mln l’anno. — Francesco Oppini (@Fraoppini82) August 11, 2024

Se credi che l’olandese farà miracoli sei un ingenuo soprattutto con Vlahovic che dorme come unica punta — umberto barcellona (@ubarcellona) August 11, 2024