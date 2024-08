La Roma chiude un altro affare, è fatta: accordo totale

In attesa della prima giornata di campionato contro il Cagliari, la Roma ha chiuso un altro affare in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto il Barnsley per 0-4, la Roma di Daniele De Rossi ha disputato nella giornata di ieri la sua ultima amichevole di questo precampionato. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro un altro club inglese, ovvero L’Everton. A passare in vantaggio sono stati proprio i capitolini con la rete siglata dal capitano Lorenzo Pellegrini, ma poi Carlet-Lewin al 61’ ha riportato il risultato in parità.

Questa partita contro l’Everton, di fatto, era fondamentale per Daniele De Rossi per testare la reale condizione della sua squadra. La Roma, infatti, è attesa tra una settimana dalla prima giornata di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola.

Ai giallorossi non spetta una gara facile, anzi, ma la luce dei riflettori in queste ultime ore è soprattutto sul calciomercato. Dopo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, infatti, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di rafforzare ancora di più il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sui nuovi acquisti, in casa capitolina bisogna registrare delle novità che riguardano il mercato in uscita.

Calciomercato Roma, è tutto fatto per il prestito di Darboe al Frosinone di Vivarini: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal portale italiano ‘tuttofrosinone.com’, infatti, Ebrima Darboe sta per diventare un nuovo calciatore del Frosinone. Il centrocampista classe 2001, quindi, è stato ceduto dalla Roma al club ciociaro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo la seconda parte della stagione scorsa trascorsa nella Sampdoria di Andrea Pirlo, quindi, per Ebrima Darboe sta per iniziare una nuova esperienza nel campionato cadetto. Il centrocampista potrà imparare molto quest’anno, visto che sarà agli ordini di Vincenzo Vivarini (ex allenatore del Catanzaro dei miracoli).