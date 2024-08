“Non posso conoscerne il futuro”: il dubbio amletico scuote la Roma

Dubbio amletico e futuro tutto da scrivere, l’annuncio scuote anche il mondo Roma: “Non posso conoscerne il futuro”.

Dopo aver affrontato l’Everton nell’amichevole di ieri pomeriggio, che ha di fatto chiosato il pre-campionato della Roma, la squadra giallorossa è già in Italia per prepararsi al debutto stagionale in campionato contro il Cagliari. Parallelamente, Florent Ghisolfi continua a muoversi sul mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Dopo aver rinforzato l’attacco a disposizione dell’ex capitano romanista, il dirigente francese si concentra ora soprattutto su alcune questioni in entrata, relativamente alla difesa e non solo.

Il calciomercato estivo della Roma ha preso slancio con i recenti acquisti in attacco di Matias Soulè e Artem Dovbyk. L’esterno argentino e il centravanti ucraino sono stati presentati ufficialmente e hanno ieri condiviso sin dal primo minuto il terreno di gioco, inserendosi in una squadra che, ad ogni modo, resta ancora perfettibile. Come dicevamo, Florent Ghisolfi non ha ancora terminato il suo lavoro, essendo impegnato sia nelle operazioni di cessione che nella ricerca di nuovi rinforzi, che potrebbero permettere a stretto giro di far registrare novità sulla fascia destra e per il ruolo di difensore centrale.

Calciomercato Roma, annuncio su Badé: i familiari parlano del suo futuro

Nelle ultime ore è stata presentata la prima offerta ufficiale per Lorenz Assignon, terzino destro francese del Rennes, che ne preferirebbe una cessione definitiva, mentre la Roma intende proporre un prestito con diritto di riscatto. Oltre al rinforzo sulla fascia destra, Florent Ghisolfi sta valutando anche il reparto dei difensori centrali.

Il nome più caldo resta quello di Loic Badè, elemento del Siviglia che rappresenterebbe per De Rossi il non poco agognato e ricercato difensore centrale veloce e qualitativo. L’operazione dovrebbe attestarsi sui 20 milioni di euro ma, ad oggi, restano ancora diversi gli incastri per generare il via libera. Intanto, a margine della finale tra Spagna e Francia, alcuni parenti hanno parlato ai microfoni de ElDesmarque.

“Anche se ha perso, non fa niente. Ha giocato una buona partita, ha preso iniziativa e si è saputo distinguere, anche se è un po’triste perché non ha vinto. Gli va comunque detto bravo, visto che ha ottenuto la medaglia d’argento. Sul suo futuro non posso rispondere, non posso saperlo”.