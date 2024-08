Nuova offerta Roma, la risposta è già arrivata: parti più vicine

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno presentato la seconda offerta per provare a far saltare il banco. La reazione non si è fatta attendere

In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte cessioni, un tema che sicuramente sta calamitando l’attenzione della Roma in queste calde ore di calciomercato, i giallorossi hanno già da tempo individuato le priorità in entrata di queste ultime settimane della sessione estiva di calciomercato.

Sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi c’è sicuramente la corsia destra, oggetto di profonde valutazioni da parte del DS della Roma. Con Karsdorp al passo d’addio, ma non ancora con un acquirente disposto a soddisfare le richieste capitoline, l’area tecnica giallorossa vuole regalare a De Rossi un terzino poliedrico in grado di interscambiarsi con Celik. Saltata definitivamente l’ipotesi Pubill, finito all’Atalanta, in stand-by l’operazione Bellanova, la Roma ha virato con convinzione su Lorenz Assignon. Dopo i primi sondaggi esplorativi, i giallorossi hanno cominciato a sottoporre al Rennes le prime offerte ufficiali.

Dopo aver inizialmente messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto, infatti, la Roma ha modificato la propria offerta. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, infatti, i giallorossi avrebbero cambiato le condizioni iniziali della prima proposta, proponendo al Rennes un prestito con obbligo di riscatto. Sebbene non sia stata ancora trovata l’intesa definitiva sulle cifre, le parti si stanno avvicinando.