Accordo col giocatore e addio Juve: maxi offerta accettata

Il calciomercato in entrata della Juve stenta a decollare dopo le recenti operazioni in uscita completate da Cristiano Giuntoli. Accordo trovato col calciatore e maxi offerta accettata.

Dopo una prima fase che ha visto la Juve tra le squadre più attive in entrata, ora il calciomercato bianconero è entrato in un periodo di stand-by. Dopo le cessioni di Matias Soulé alla Roma, e di Dean Huijsen al Bournemouth, Cristiano Giuntoli sembrava ad un passo dal francese Jean-Clair Todibo. Il difensore ha invece firmato in Premier League, con il West Ham, in uno scenario che ha per certi versi ricordato l’affare Riccardo Calafiori. L’ex giallorosso, protagonista della cavalcata europea del Bologna di Thiago Motta lo scorso anno, ha firmato con l’Arsenal dopo esser stato a lungo accostato ai bianconeri. Ora la Juventus rischia di salutare un altro obiettivo, stavolta per il pacchetto offensivo, con protagonista sempre la Premier League.

Per una partenza sprint, che ha visto la Juve chiudere i colpi Douglas Luiz e Kephren Thuram a centrocampo, ora è una fase di stallo il calciomercato in entrata in casa bianconera. Cristiano Giuntoli ha messo a segno anche le operazioni Di Gregorio per la porta e Cabal per la fascia sinistra, ma ha visto sfumare il colpo Todibo, che ha firmato con il West Ham. Sempre dal campionato inglese arrivano altre cattive notizie per le manovre in entrata della squadra bianconera.

Calciomercato Juve, maxi offerta e accordo per Sancho: via libera PSG

Tra i tanti obiettivi offensivi accostati alla lista dei desideri della Juve c’è da tempo il nome di Jadon Sancho, attaccante classe 2000 in forza al Manchester United. Dopo una seconda metà stagione passata in prestito al Borussia Dortmund, conclusa con la finale persa in Champions, l’inglese sembrava tornato in sintonia con il tecnico dei Red Devils.

Ora, secondo quanto riporta footballinsider247.com, il Manchester United sembra pronto ad accettare una maxi offerta per far partire l’attaccante classe 2000. In agguato ci sarebbe la corte del PSG, con il quale c’è un filo diretto per farlo sbarcare a Parigi, stando a quanto riferito dal sito britannico.