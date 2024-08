Calciomercato Roma, affare fatto: ha già firmato

La scelta sembra essere chiara e ormai c’è già la firma: l’affare è stato concluso in queste ore e può sbloccare il mercato della Roma

Ghisolfi si sta adoperando per mettere a segno gli ultimi colpi necessari a completare la rosa di mister De Rossi, ma nel frattempo, come sottolineato dallo stesso allenatore, c’è bisogno di sfoltire una rosa extra large.

La Roma deve completare il suo mercato con almeno altri 4 colpi, in differenti ruoli strategici. Tutti a Trigoria sanno come la squadra abbia ancora bisogno di un terzino destro titolare, un centrale difensivo, un centrocampista veloce e un esterno alto a sinistra. In realtà, con l’uscita di Abraham bisognerebbe cercare anche una punta di riserva, che possa dare il cambio a Dovbyk. Per motivi economici e anche organizzativi, come sottolineato da De Rossi, c’è però urgente necessità di cedere.

Il tecnico di Ostia ha specificato come lavorare con 31 calciatori durante il ritiro in Inghilterra non è stato affatto semplice. Troppi interpreti e poche opportunità per testarli e allenarli adeguatamente. Florent Ghisolfi sta facendo il possibile per piazzare tutti gli esuberi che al momento sono: Abraham, Bove, Zalewski, Darboe, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Solbakken, Boer, più qualche giovane da mandare a giocare. In realtà in questa lista non ci sono solo giocatori di troppo, ma anche quelli con cui la società vorrebbe monetizzare per dare l’assalto agli ultimi arrivi.

Darboe ha firmato con il Frosinone: affare in prestito secco per una stagione

Per quanto riguarda Darboe ci sono buone novità in arrivo nella mattinata di quest’oggi. Da qualche giorno si parlava di un interessamento concreto nei suoi confronti da parte del Frosinone. Come scrive proprio in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo, la trattativa tra i due club è andata a buon fine ed è arrivata la firma.

Fumata bianca che prevede il prestito secco per una stagione, con l’ingaggio che verrà pagato dalla nuova squadra e con un bonus per un’eventuale promozione. Il classe 2001 avrà così modo di trovare spazio nella serie cadetta come avvenuto nella seconda metà della scorsa stagione con la Sampdoria di Pirlo. Una buona mossa per continuare a farlo crescere e rinviare il discorso di una cessione definitiva alla prossima estate.