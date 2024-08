Calciomercato Roma, Dybala l’ha già salutato

Caso Dybala e addio Roma, il numero 21 giallorosso lo ha già salutato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua a generare grandi attenzioni e attese la vicenda relativa alla posizione di Paulo Dybala, inaspettatamente finita al centro del calciomercato in queste primissime settimane di agosto e in un momento in cui il numero 21 di De Rossi pareva non poter essere messo in alcun modo in discussione. La scadenza della clausola e i tanti segnali social lanciati dallo stesso giocatore sin dal mese di giugno parevano aver fatto comprendere come la presenza dell’argentino nello scacchiere giallorosso anche nel prossimo campionato non fossero in discussione.

Basti pensare alla foto con Soulé e ai primi piano del giocatore durante le varie sedute di allenamento o, ancora, ai reel e ai video pubblicati dallo stesso club con coinvolgimento diretto, oltre che de La Joya, anche dei colleghi e amici connazionali Soulé e Paredes. Ad ogni modo, va preliminarmente evidenziato che la situazione relativa a Dybala continua ad essere quella di un giocatore amante la piazza e bene amato e voluto dall’etere giallorosso tutto, al netto di qualche preoccupazione sollevata nelle ultime ore soprattutto da alcune dichiarazioni del tecnico.

Calciomercato Roma, Dybala cambia agente

Pur senza riferirsi direttamente a Dybala, De Rossi aveva commentato l’amichevole contro l’Everton evidenziando come non ci siano incedibili e come non si sarebbe opposto alle volontà di chi avesse palesato aneliti al lasciare il club. Un discorso oggettivo quanto chiaro, non necessariamente da considerarsi come riferito all’argentino, la cui posizione aveva preoccupato già per l’iniziale scelta di De Rossi per la mancata titolarità nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Cagliari, il mondo Roma è, adesso, incentrato su questa sorta di caso Paulo Dybala, al centro di voci di mercato relative all’Arabia Saudita. La situazione intorno alla Joya è in evoluzione: secondo quanto riportato da LAROMA24.IT, Dybala non è più rappresentato dal suo storico agente Jorge Antun. La procura è ora passata a Carlos Novel, che però non è un volto nuovo, essendo stato a lungo collaboratore di Antun nella gestione dell’argentino.

L’offerta dall’Al-Qadsiah è nota, così come è altrettanto noto che lo stesso Dybala l’ha rifiutata più volte: il suddetto cambiamento parrebbe, però, poter generare un possibile diverso approccio sia dal club che nella gestione della sua carriera. Il giocatore e il suo entourage sono ora in attesa di capire le vere intenzioni della Roma. L’ex Juventus, dal proprio canto, non è soddisfatto della situazione, e lo stesso si può dire di De Rossi, che a pochi giorni dall’inizio della stagione si trova a dover gestire una questione di non trascurabile importanza.