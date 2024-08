Calciomercato Roma, firma UFFICIALE: contratto depositato

I due club hanno raggiunto l’accordo: in attesa dei loro annunci, il contratto è già stato depositato. La Roma chiude un’altra operazione di mercato

Molto attiva sia in entrata che in uscita, la Roma sta sondando quelle piste dalle quali spera di perfezionare l’organico da consegnare a Daniele De Rossi. Il rush finale per i diversi obiettivi posti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, però, sarà strettamente collegato all’evolvere della situazione legata alle tante uscite ancora da chiudere.

Intanto, è arrivata al suo epilogo definitivo una delle trattative che aveva preso piede nel corso degli ultimi giorni, vivendo ore infuocate. Si tratta del passaggio di Ebrima Darboe al Frosinone: l’operazione è stata chiusa sulla base del prestito secco, con l’ingaggio del gambiano che sarà interamente pagato dai ciociari. In attesa degli annunci dei due club, il contratto firmato dal calciatore è stato già depositato in Lega. L’affare, inoltre, sarà impreziosito da un bonus a favore della Roma nel caso in cui il Frosinone dovesse ritornare in Serie A.

Dopo aver regolarmente svolto la preparazione agli ordini di Daniele De Rossi, Darboe è pronto a mettersi immediatamente al servizio di Vincenzo Vivarini. Lasciato in tribuna in occasione dell’amichevole contro l’Everton, il giovane centrocampista ha già firmato il contratto che lo legherà al Frosinone almeno fino al termine della prossima stagione. Decisiva l’accelerazione dei gialloblu, in grado di battere una concorrenza che comprendeva, tra le altre, anche la Salernitana, da settimane sulle tracce del calciatore.