Chiesa in un nuovo campionato: tasto stop, non si torna più indietro

Chiesa in un nuovo campionato. L’estate dell’esterno bianconero continua nella più assoluta incertezza. Possibile approdo in un altro torneo?

E’ una lunga estate quella che stanno passando, su sponde opposte, la Juventus e Federico Chiesa. A guardare il precampionato della formazione di Thiago Motta pensare che un profilo quale quello dell’esterno di Genova non possa tornare utile alla compagine bianconera risulta difficilmente comprensibile.

Sullo sfondo c’è sempre il mancato rinnovo di contratto e ‘impossibilità per la Juventus di perderlo a zero. Possibilità di dialogo tra le parti pari a zero nonostante da Chiesa sembrino giungere messaggi ‘distensivi’. Per l’attaccante non resta che valutare le possibili opzioni per il suo immediato futuro. Serie A o un altro campionato, ma quali le ‘vere’ offerte ricevute dal numero sette bianconero? Sono di poche ore fa le dichiarazioni del vice presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, che ha parlato di una trattativa in corso da dieci giorni salvo poi essere smentito dall’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, che ha sottolineato come non conosca la persona in questione e come non abbia mai trattato Federico Chiesa con il club turco. Pertanto il Besiktas va eliminato dai club potenzialmente interessati all’esterno bianconero.

Chiesa in un nuovo campionato. Niente da fare

Se il futuro dovrà essere lontano da Torino e dalla Juventus,. Federico Chiesa vuole un club ambizioso e che giochi la prossima Champions League.

Il sogno di Federico Chiesa è da sempre la Premier League. E da oltre Manica arriva ‘qualcosa’ che riguarda l’esterno bianconero. Lo comunica tbrfootball.com che ci comunica come da qualche giorno, il nome di Federico Chiesa sia affiancato al Tottenham. L’esterno bianconero prenderebbe in seria considerazione una tale proposta. L’accostamento Tottenham-Chiesa sorprende dal momento che il club londinese, sebbene abbia rinforzato un altro ruolo, ha appena chiuso la trattativa per portare nella rosa di Ange Postecoglou l’attaccante inglese Dominic Solanke, acquistato dal Bournemouth per la cifra record, per la società del Tottenham, di circa 80 milioni di euro.

L’attaccante della Juventus, pertanto, non rientra nei piani del Tottenham che non ha mai avanzato alcuna offerta per il numero sette bianconero. E quel dubbio che rimane sullo: come mai un talento come Federico Chiesa, che si può acquistare per 15 milioni di euro, è ancora un giocatore della Juventus? Mistero.