Dal Belgio ne sono sicuri, 30 milioni per la cessione: la posizione della Roma

30 milioni per la cessione, E’ questa la richiesta per un possibile obiettivo della Roma in questa fase conclusiva del mercato estivo.

L’amichevole contro l’Everton ha chiuso ufficialmente la settimana della Roma nel prestigioso St.George’s Park, la ‘casa’ di tutte le nazionali inglesi. Il ritorno a Roma è caduto ad una settimana dall’esordio in campionato in quel di Cagliari.

Una settimana che servirà a Daniele De Rossi per tracciare una linea e di vedere cosa questo mese abbondante di ritiro ha lasciato nella testa e nelle gambe dei suoi ragazzi. Comprendere cosa occorra fare per migliorare ulteriormente le prestazioni sul campo e cosa manchi, ancora, a livello tecnico, che possa essere reperito sul mercato in queste quasi tre settimane restanti di trattative. Ancora per qualche settimana i colloqui tra il tecnico giallorosso ed il direttore sportivo Florent Ghisolfi saranno decisamente intensi. Dove agire principalmente? Al momento il tema degli esterni è particolarmente attenzionato. Un esterno dovrà necessariamente entrare. De Rossi non lo ha detto esplicitamente ma lo ha fatto intendere quando ha parlato di avere fiducia nella società e nell’arrivo di altri nuovi giocatori. Tra questi ci sarà un esterno.

Calciomercato Roma, richiesta da 30 milioni per Nusa

Con il sempre più probabile arrivo di Assignon, unito a quello di Soulé, la corsia di destra giallorossa sembra essere ultimata. A sinistra, nella parte bassa ci sarà Angelino, e poi?

Nell’elenco di Florent Ghisolfi dei prospetti papabili per il ruolo di esterno mancino vi è anche il nome di Antonio Nusa, classe 2005, jolly offensivo del Club Brugge nonché nazionale norvegese. Su voetbal24.be è illustrata la posizione del club belga in risposta a quanto a riportato da alcuni organi di stampa che hanno parlato quasi di cessione inevitabile del giovane talento norvegese. Secondo la fonte sopra citata, invece, il Club Brugge fa sapere come Antonio Nusa non sia in vendita, tantomeno alle cifre circolate nelle ultime settimane. Il giovanissimo esterno lascerà il Club Brugge soltanto per una cifra pari a 30 milioni di euro, e forse più. Ipotesi possibile com’è possibile che Antonio Nusa possa essere ceduto per una cifra decisamente più bassa, intorno ai 20 milioni di euro. La Roma, dal canto suo osserva, monitora, valuta ma senza affondare il colpo. Per il momento.