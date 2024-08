Dalla Juve alla Roma: la risposta di Ghisolfi scrive la parola fine

Dalla Juve alla Roma. Un possibile nuovo affare tra bianconeri e giallorossi dopo l’arrivo a Trigoria di Soulé. La risposta del ds Ghisolfi dice tutto.

La Sardegna si comincia a scorgere ed insieme alla splendida terra sarda anche l’inizio del prossimo campionato per la Roma. Daniele De Rossi sta ultimando una preparazione che va avanti da oltre un mese e si ritiene decisamente soddisfatto del lavoro finora svolto dai suoi ragazzi.

In questa parte finale del mercato la Roma proverà ad inserire in organico nuovi elementi. Li attende il tecnico giallorosso convinto com’è che la rosa della sua squadra possa ancora essere migliorata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un po’ tutti i reparti necessitano di piccoli/sostanziali ritocchi. Probabilmente il fronte offensivo vedrà l’arrivo a Trigoria di un altro esterno, così come anche il centrocampo potrebbe beneficiare presto di un altro nuovo ingresso. E’ la difesa che, però, potrebbe vedere i più sostanziali cambiamenti con almeno un altro paio di innesti. La priorità per Daniele De Rossi è un terzino destro di qualità ma sembra che il rinforzo per la fascia non sia ancora bastevole. La Roma, infatti, starebbe cercando anche un difensore centrale per ‘chiudere’ il reparto.

Dalla Juve alla Roma. E invece no

In casa Juventus, tra le tante situazioni in sospeso, vi è anche quelle riguardante il difensore centrale portoghese, Tiago Djalò.

Arrivato alla Juventus a gennaio e reduce da un lungo periodò di inattività dovuto ad un grave infortunio, non ha trovato lo spazio necessario. la società bianconera sta pertanto valutando di darlo via in prestito per far sì che possa giocare con continuità e ritrovare la condizione ottimale. Il nome del difensore portoghese è stato affiancato negli ultimi giorni alla Roma. Attilio Malena ha riferito riguardo questa opportunità di mercato tra la Juventus e la Roma. Le sue parole in un post su X: “Per ora no a Thiago Djalò, proposto nelle scorse ore“. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha rispedito al mittente la proposta per il difensore portoghese. L’obiettivo si sposterà altrove.