Enigma Dybala ancora tutto da risolvere: la Roma non l’ha ricevuta

Al centro di molte voci di mercato, Paulo Dybala sta calamitando su di sé una quota importante delle ultime indiscrezioni di mercato in casa Roma

“Chiunque volesse andar via è libero di farlo”. Il messaggio di Daniele Rossi al triplice fischio di Everton-Roma non è affatto passato inosservato e ha contribuito ad accendere ancor di più le già calde ore del mercato giallorosse. Con Ghisolfi impegnato a perfezionare un organico che necessita di ulteriori innesti in zone nevralgiche del campo, il tam tam mediatico relativo alla situazione legata a Paulo Dybala si sta ritagliando un ruolo tutt’altro che banale.

Ma riavvolgiamo il nastro. Nei giorni scorsi dalla Saudi Pro League all’entourage di Dybala è arrivata un’offerta da far tremare i polsi che, tra parte fissa e bonus, si assestava sui 100 milioni di euro. No secco della Joya, che vorrebbe continuare la sua esperienza nella Capitale, a caccia di trofei. Tutto finito? Non proprio. Quando tutto lasciava presagire che l’estate potesse scivolare via senza particolari novità sul fronte Dybala, a maggior ragione dopo la scadenza della clausola rescissoria, il rebus legato all’argentino non è stato ancora sciolto in tutti i suoi aspetti. O meglio, potrebbe prendersi le luci della ribalta nel caso in cui arrivasse un’offerta concreta sulla scrivania dell’area tecnica giallorossa.

Calciomercato Roma, nessuna offerta ai giallorossi per Dybala

Dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che, secondo quanto riferito dal giornalista Augusto Ciardi, fino a questo momento la Roma non ha ricevuto alcuna offerta per Dybala. Nonostante i tanti rumors circolati, dunque, nessun club allo stato attuale della situazione avrebbe bussato alla porta della Roma, mettendo sul piatto un’offerta cash per il numero 21.

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che la priorità di Dybala è quella di restare nella Capitale e di prolungare la sua esperienza nella Capitale, avendo già lanciato chiare aperture all’ipotesi di un prolungamento con annessa spalmatura.